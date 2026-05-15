Piatok 15. máj 2026
V Hlohovci otvorili klubovňu Prístav mladých

Ilustračná snímka. Foto: TASR Erika Ďurčová

Autor TASR
Hlohovec 15. mája (TASR) - V Hlohovci sa vo štvrtok (14. 5.) uskutočnilo slávnostné otvorenie klubovne Prístav mladých. Určená je pre mladých od 12 do 20 rokov, ktorí študujú a žijú na území mesta, informovala hlohovská radnica.

Nové priestory budú slúžiť ako miesto stretávania sa, tvorivých aktivít, diskusií a podpory mladých ľudí. „Vznikli s cieľom vytvoriť bezpečné, otvorené a inšpiratívne miesto pre mladých ľudí, kde budú môcť realizovať svoje nápady, organizovať podujatia a aktívne sa zapájať do života mesta,“ doplnilo mesto.
