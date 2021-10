Hlohovec vybaví vedierkami na kuchynský bioodpad všetky domácnosti

Hlohovec 1. októbra (TASR) - Mesto Hlohovec vybaví postupne všetky domácnosti príručným vedierkom na kuchynský biologicky rozložiteľný odpad (KBRO). Informovalo o tom mesto na webovej stránke.



Prvé kolo výdaja vedierok sa uskutoční od 4. do 29. októbra výlučne pre obyvateľov rodinných domov. "Počas pracovných dní si môžu obyvatelia rodinných domov prísť vedierka prevziať priamo do klientskeho centra na mestskom úrade. Obyvateľom Šulekova budú vydávané priamo v kancelárii úradu v mestskej časti," uviedlo mesto.



Do rodinných domov sa spolu s desaťlitrovými vedierkami dostane aj 52 kusov špeciálnych 15-litrových vreciek na KBRO. "Ľudia z bytových domov sa k vedierkam dostanú neskôr prostredníctvom správcov. Ich vedierka budú menšie, sedemlitrové, a dostanú ich bez vrecúšok. Obsah vedierok je možné priebežne vysypávať do veľkého hnedého kontajnera na oficiálnych stojiskách alebo odniesť na jeden z dvoch zberných dvorov," informovalo mesto.



Ako doplnilo, nárok na vedierka majú ľudia, ktorí majú trvalý pobyt v meste alebo sú tam vlastníkom nehnuteľnosti a majú uhradené poplatky za odpad. Ide o špeciálne nádoby určené na zber kuchynského odpadu s perforovaným vekom na lepšie prevzdušnenie obsahu.