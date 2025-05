Hlohovec vyhlásil tender na poskytovateľa služieb nakladania s odpadmi

Hlohovec 4. mája (TASR) - Mesto Hlohovec vyhlásilo verejné obstarávanie na poskytovateľa služieb súvisiacich so zberom, spracovaním a likvidáciou komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na obdobie sedem rokov, od januára 2026. Predpokladaná hodnota zákazky je takmer 11 miliónov eur bez DPH. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Aktuálne v meste poskytuje tieto služby spoločnosť FCC Hlohovec.



Zákazka počíta s poskytovaním služieb zberu, prepravy a zneškodnenia zmesového komunálneho odpadu, zberu kuchynského biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad a z verejnej zelene.



Súčasťou obstarávania je aj prevádzkovanie dvoch zberných dvorov, sezónny zber odpadov, zber odpadov z cintorínov a odstraňovanie nezákonne umiestnených komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov z verejných priestranstiev.



Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 29. mája do 10.00 h. Kritériami na ich vyhodnotenie je po splnení súťažných podmienok okrem ceny (maximálne 55 bodov) aj podiel ekologických vozidiel, ktoré uchádzač plánuje použiť na plnenie predmetu zákazky (maximálne 20 bodov) a počet znevýhodnených zamestnancov (maximálne 25 bodov).