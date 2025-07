Hlohovec vyhlásil tender na rekonštrukciu časti tamojšieho zámku

Hlohovec 20. júla (TASR) - Mesto Hlohovec vyhlásilo verejné obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukcie časti druhého nadzemného podlažia tamojšieho zámku. Predpokladaná hodnota zákazky je 1,2 milióna eur bez DPH. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Mesto získalo na rekonštrukciu nenávratný finančný príspevok z prostriedkov EÚ.



Samospráva by sa mala na rekonštrukcii podieľať spolufinancovaním na úrovni 117.000 eur. Nad rámec toho mestskí poslanci schválili na februárovom zasadnutí aj financovanie neoprávnených výdavkov v objeme takmer 37.000 eur, ktoré vznikli v dôsledku nárastu sadzby DPH.



Záujemcovia o účasť vo verejnom obstarávaní môžu posielať svoje súťažné návrhy do 1. augusta do 10.00 h. Po splnení súťažných podmienok je jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk celková cena za predmet zákazky.



Cieľom projektu je čiastočná obnova druhého nadzemného podlažia hlohovského zámku, ktorý je zároveň národnou kultúrnou pamiatkou. Práce sa viažu na obnovu dispozičných väzieb pôvodného výrazu a charakteru miestností zámku. Predmetom projektu je rekonštrukcia viacerých miestností i reštauračné práce vonkajších stien juhovýchodného krídla.



Zámok v súčasnosti slúži ako centrum kultúry a umenia. Nachádza sa v ňom expozícia vlastivedného múzea, galéria, kde sa pravidelne konajú výstavy, na nádvorí zámku sú organizované koncerty.