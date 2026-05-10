< sekcia Regióny
Hlohovec vyhlásilo tender na prvú etapu obnovy objektu bastiónu
Výsledkom prác má byť zastabilizovanie objektu, jeho obnova a sprístupnenie hornej časti terasy.
Autor TASR
Hlohovec 10. mája (TASR) - Mesto Hlohovec vyhlásilo verejné obstarávanie na zhotoviteľa prvej etapy obnovy objektu delovej bašty na tamojšom zámku. Predpokladaná hodnota zákazky je takmer jeden milión eur bez DPH. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).
Predmet zákazky má byť financovaný buď mestom v plnom rozsahu (s podmienkou schválenia prostriedkov mestským zastupiteľstvom z dôvodu záchrany objektu vzhľadom na jeho havarijný stav), alebo spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 25. mája do 10.00 h.
„Objekt ako celok sa nachádza v havarijnom stave, má viacero vážnych porúch a ich príčiny je potrebné urgentne riešiť,“ uvádza sa v opise predmetu zákazky. Výsledkom prác má byť zastabilizovanie objektu, jeho obnova a sprístupnenie hornej časti terasy. Práce majú pozostávať zo statického zabezpečenia objektu. Plánované sú tiež búracie práce a výstavba nových konštrukcií.
Predmet zákazky má byť financovaný buď mestom v plnom rozsahu (s podmienkou schválenia prostriedkov mestským zastupiteľstvom z dôvodu záchrany objektu vzhľadom na jeho havarijný stav), alebo spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 25. mája do 10.00 h.
„Objekt ako celok sa nachádza v havarijnom stave, má viacero vážnych porúch a ich príčiny je potrebné urgentne riešiť,“ uvádza sa v opise predmetu zákazky. Výsledkom prác má byť zastabilizovanie objektu, jeho obnova a sprístupnenie hornej časti terasy. Práce majú pozostávať zo statického zabezpečenia objektu. Plánované sú tiež búracie práce a výstavba nových konštrukcií.