Výstavba plavárne v Hlohovci sa predĺži do konca roka 2019

Mesto uzatvorilo v roku 2016 so spoločnosťou zmluvu o predkupnom práve, tá sa zaviazala vystaviť a prevádzkovať plaváreň vo vlastnej réžii po dobu pätnástich rokov.

Hlohovec 27. septembra (TASR) – Širokú diskusiu na poslednom riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Hlohovci v končiacom sa volebnom období vyvolalo predĺženie termínu výstavby mestskej plavárne. Poslanci rozhodovali, či umožnia investorovi ukončiť stavbu v závere roka 2019.



V rozprave zaznievali argumenty pre i proti predĺženiu termínu, ktorý bol pre spoločnosť Bazenprojekt určený pôvodne na polovicu tohto roka. Mesto uzatvorilo v roku 2016 so spoločnosťou zmluvu o predkupnom práve, tá sa zaviazala vystaviť a prevádzkovať plaváreň vo vlastnej réžii po dobu pätnástich rokov a potom ju previesť za jedno euro do majetku mesta. I keď, ako zaznelo v rozprave, sa „už malo kolaudovať“, stavebné práce sa ešte nezačali.



Stavebník v zastúpení Oskarom Gaálom poslancov informoval, že na túto skutočnosť malo vplyv neskoré vydanie posledného zo stavebných povolení a zároveň problém so získaním finančných prostriedkov. Stavba by mala vyjsť spoločnosť na najmenej 2,5 milióna eur. Keďže banky na Slovensku žiadali spoluúčasť vo výške od 50 do 65 percent, čím Bazenprojekt nedisponoval, začal rokovať s rakúskym investorom. Oneskorenie ovplyvnila tiež dohoda s Bytovým hospodárstvom Hlohovec o posunutí začiatku výstavby z dôvodu nenarúšania letnej plaveckej sezóny na otvorenom kúpalisku, kde má 25-metrový krytý bazén vyrásť.



Obavy niektorých poslancov sa týkali záruky dodržania termínu december 2019 i skutočnosti, že Bazenprojekt nemá veľké skúsenosti s realizáciou takýchto projektov a že ide o malú firmu so subdodávateľmi. Primátor Hlohovca Miroslav Kollár povedal, že ide o posledné predĺženie termínu. Odstúpenie od zmluvy by znamenalo opätovné vzdialenie sa naplneniu túžby Hlohovčanov mať vlastný bazén, ktorý má slúžiť nielen verejnosti, ale vytvorí priestor pre podchytenie a rozvíjanie športových talentov v meste. Tí teraz musia za tréningami dochádzať do Trnavy či iných miest.



Poslanci po viac ako hodinovej rozprave vyjadrili hlasovaním súhlas s predĺžením.