Hlohovec vystupuje z Únie miest Slovenska, poslanci o tom nevedeli

Hlohovec 4. apríla (TASR) – Únia miest Slovenska (ÚMS) dostala od primátora Hlohovca Ivana Baranoviča oznámenie o vystúpení mesta z tohto združenia. Poslanci mestského zastupiteľstva o tomto kroku však neboli vopred oboznámení a nedostali možnosť sa vyjadriť, upozornil na to na sociálnej sieti väčšinový poslanecký klub Spolu za Hlohovec.



Mesto patrí k zakladateľom ÚMS, členom je od roku 1994. List je datovaný 29. marcom 2023, potvrdila to pre TASR hovorkyňa Daniela Piršelová. "Detaily ukončenia členstva nie sú ÚMS známe, doručený nám bol len list podpísaný primátorom," konštatovala. Informovala, že o vstúpení alebo vystúpení mesta z akéhokoľvek združenia rozhoduje v zmysle zákona o obecnom zriadení i podľa platných stanov ÚMS mestské zastupiteľstvo. "Uznesenie mestského zastupiteľstva Hlohovca na ÚMS doručené nebolo. Chceme veriť, že v tomto prípade nejde o svojvoľné rozhodnutie nového pána primátora, ktoré je v aktuálnej podobe neúčinné," upozornila.



Primátora Baranoviča mali k rozhodnutiu vypovedať členstvo viesť dôvody šetrenia a efektívneho využívania financií mesta Hlohovec. Uviedol to v reakcii pre TASR. "Ako primátor som občanom sľúbil zodpovedný prístup k financiám mesta. Tento sľub beriem veľmi vážne. Mesto Hlohovec je členom Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), kde je združených viac ako 95 percent z celkového počtu 2929 všetkých samospráv. Pre porovnanie, v Únii miest Slovenska je spolu okolo 6O samospráv," uviedol. Mesto Hlohovec má v súčasnosti zhruba 19.900 obyvateľov, výška členského je podľa Piršelovej 0,15 eura na obyvateľa na rok. Výška príspevku by tak v prípade Hlohovca predstavovala aktuálne zhruba 2980 eur. Primátor na otázku, kto je autorom návrhu a aké orgány mesta návrh o vystúpení prerokovali alebo odobrili, neodpovedal.



"Veríme, že na základe našej dlhodobej, korektnej a aktívnej spolupráce s mestom Hlohovec, či už v oblastiach školstva, sociálnych vecí, klímy a energetiky, ako aj efektívneho servisu zo strany ÚMS vo všetkých relevantných témach pre samosprávy, budeme v našej spolupráci pokračovať naďalej," doplnila hovorkyňa ÚMS. Poslanecký klub Spolu za Hlohovec chce na najbližšom rokovaní zastupiteľstva otázku opätovne otvoriť.