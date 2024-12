Hlohovec 20. decembra (TASR) - Mesto Hlohovec začne rok 2025 v rozpočtovom provizóriu. Tamojšie mestské zastupiteľstvo (MsZ) síce minulý týždeň schválilo rozpočet, upravený poslaneckým pozmeňovacím návrhom, primátor Ivan Baranovič ho však nepodpísal. Informoval o tom vo videu na sociálnej sieti.



"Keby som podpísal rozpočet so zmenami, ktoré boli schválené na MsZ, tak od 1. januára 2025 nevieme zabezpečiť vývoz smetí pre celé mesto," zdôraznil primátor. Úradníci mesta by podľa neho na základe schváleného rozpočtu prišli v budúcom roku o takmer všetky odmeny. Na februárové zasadnutie zastupiteľstva avizuje predloženie návrhu nového rozpočtu.



Poslanecký klub Spolu pre Hlohovec považuje tieto argumenty za účelové. Klub poukázal okrem iného aj na to, že primátor má na mzdy a odmeny rovnaký objem peňazí ako v tomto roku. "Využijeme všetky zákonné možnosti, ktoré máme, aby sme trvanie rozpočtového provizória skrátili na minimum," uvádza sa v stanovisku poslaneckého klubu.



Hlohovskí mestskí poslanci schválili návrh rozpočtu mesta na rok 2025, upravený pozmeňovacím návrhom Patrika Voltmanna z poslaneckého klubu Spolu pre Hlohovec, vo štvrtok 12. decembra. Mesto malo hospodáriť s celkovými príjmami vo výške 33,5 milióna eur. Počítalo sa s prebytkom rozpočtu na úrovni takmer 16.000 eur.



Z pôvodného návrhu bol pozmeňovacím návrhom vyškrtnutý príjem z odpredaja siedmich nájomných sociálnych bytov, ktorý mal do rozpočtu priniesť približne 500.000 eur. Nebolo schválené ani plánované zvýšenie sadzby dane z nehnuteľností. Zníženie príjmov malo byť zohľadnené vypustením niektorých kapitálových výdavkov či úpravou pôvodne rozpočtovaných výdavkov pre vedenie mesta a zamestnancov. Na prevádzku zberných dvorov, odvoz a likvidáciu vyseparovaných komodít malo ísť oproti pôvodnému návrhu 334.520 eur o 34.000 eur menej.