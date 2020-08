Zmena územného plánu umožní na farme v Hlohovci vybudovať zoo

Hlohovec 10. augusta (TASR) – Z účelu logistiky a skladového hospodárstva zmenili poslanci mesta Hlohovec územný plán (ÚP) v lokalite Dlhé diely na účel agroturistiky a spracovania bioodpadu. Doterajšia platná funkčná regulácia neumožňovala realizovať farme Hošták zámer ďalšieho rozvoja v prospech vidieckeho turizmu. K zmene ÚP prišlo na augustovom zasadnutí zastupiteľstva.



Farma sa chovu domácich zvierat na danom mieste venuje už takmer tri desaťročia, avšak pre nasledujúce obdobie chce podľa konateľa spoločnosti BP AGRO-CENTRUM s.r.o. Petra Butyku otvoriť areál verejnosti, zriadiť kontaktnú zoologickú záhradu so zázemím a napojiť ho na mestom zamýšľanú lokalitu oddychu a rekreácie.



„Počty zvierat znížime, nebudú primárne na chov. Chceme, aby mestské deti videli, ako vyzerajú ovce, hydina, kone, poníky. K tomu pribudne reštaurácia a možnosť ubytovania, detské ihrisko, možnosť jazdenia na koňoch," uviedol Butyka.



V druhej, oddelenej časti 1,5 hektárovej lokality, bude spoločnosť pokračovať v spracúvaní kuchynského odpadu, čomu sa venuje od roku 2001 s ročnou kapacitou zhruba 800 ton.



„Zásobuje nás ním 63 dodávateľov – všetky školy a škôlky z Hlohovca, kúpele v Piešťanoch i leopoldovská väznica," dodal konateľ.



Predpokladá, že záujem o službu bude v súvislosti s povinnosťou zberu a spracovávania bioodpadu od roku 2021 stúpať.



„Máme kapacitu obslúžiť celé mesto Hlohovec, záležať, samozrejme, bude od množstva vyprodukovaného odpadu," uviedol Butyka. Spoločnosť zvyšky z kuchýň používa na produkciu kompostu, do odpadu pridáva hnoj z vlastných stajní. Hospodárske zvieratá si preto chce ponechať v takom objeme, aby ich hnoj postačoval na vyrobený kompost.



Farma má prípravy na zoologickú záhradu, vzdialenú dva kilometre od mesta v smere na obec Koplotovce, už rozbehnuté, otvoriť by chceli nasledujúce leto.