Hlohovec zrekonštruoval telocvičňu na ZŠ s MŠ A. Felcána
Práce sa zamerali na komplexnú obnovu podlahy aj strešného plášťa objektu.
Autor TASR
Hlohovec 30. marca (TASR) - Mesto Hlohovec zrealizovalo rekonštrukciu telocvične na Základnej škole (ZŠ) s materskou školou (MŠ) A. Felcána, ktorá bola nevyhnutná z dôvodu riešenia havarijného stavu. Práce sa zamerali na komplexnú obnovu podlahy aj strešného plášťa objektu. Informovalo o tom mesto Hlohovec.
„V rámci telocvične prebehla kompletná výmena športovej podlahy, ktorá zahŕňala demontáž pôvodnej konštrukcie, vysušenie podkladu a montáž novej športovej palubovky s pružnou podložkou. Súčasťou obnovy bola aj kompletná výmena dreveného obkladu stien,“ priblížila mestská samospráva.
Hodnota tejto časti rekonštrukcie predstavovala približne 60.000 eur, pričom bola financovaná z dotácie Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR určenej na riešenie havarijných situácií škôl.
Realizovala sa aj komplexná oprava strešného plášťa. „Zahŕňala výmenu poškodenej hydroizolačnej vrstvy, opravu odvodňovacích vpustov a napojení na atiku. Zároveň došlo k výmene rín a zvodového potrubia, pričom bol osadený nový odkvapový systém z pozinkovaného materiálu. Súčasťou prác bola aj výmena časti bleskozvodnej sústavy,“ dodalo mesto.
Celková hodnota tejto časti rekonštrukcie predstavovala približne 90.000 eur, z čoho 75.000 eur pochádzalo z dotácie rezortu školstva a zvyšok z vlastných zdrojov mesta.
