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Hlohovec zrušil tender na prvú etapu obnovy objektu bastiónu

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Hlohovecký zámok. Foto: TASR - Daniel Veselský

Dôvodom je neposkytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu z programu Obnovme si svoj dom.

Autor TASR
Hlohovec 11. júna (TASR) - Mesto Hlohovec zrušilo verejné obstarávanie na zhotoviteľa prvej etapy obnovy objektu delovej bašty na tamojšom zámku. Dôvodom je neposkytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu z programu Obnovme si svoj dom. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

„Verejný obstarávateľ neplánuje na predmet zákazky vyhlásiť nové verejné obstarávanie,“ uvádza sa v oznámení o zrušení tendra. Predpokladaná hodnota zákazky bola takmer jeden milión eur bez DPH.

Objekt delovej bašty je v havarijnom stave, má viacero vážnych porúch a ich príčiny je potrebné urgentne riešiť, priblížilo mesto po vyhlásení zrušeného verejného obstarávania. Výsledkom prác malo byť zastabilizovanie objektu, jeho obnova a sprístupnenie hornej časti terasy. Plánované boli tiež búracie práce a výstavba nových konštrukcií.
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