Hlohovec zverejnil výsledky súťaže na riešenie obnovy námestia

Hlohovec 3. januára (TASR) – Mesto Hlohovec zverejnilo výsledky architektonickej súťaže návrhov na komplexné urbanisticko-architektonicko-krajinárske riešenie obnovy Námestia sv. Michala. Informovalo o tom mesto na webovej stránke.



Vôbec prvá architektonická súťaž v Hlohovci prebiehala v dvoch kolách. Z desiatich návrhov vybrala porota v prvom kole trojicu najlepších. Tí postúpili do druhého kola. O víťazovi a celkovom poradí návrhov rozhodla medzinárodná porota.



"Na prvom mieste by som chcel oceniť, že mesto vôbec súťaž vypísalo. Napriek tomu, že súťaž je výborným nástrojom, má aj svoje riziká. Keďže ide o anonymnú súťaž, dialóg sa vedie tak trochu 'naslepo'. Hodnotí sa názor súťažiach, ktorý bude dozrievať po dlhšiu dobu. Myslím si, že konečný výsledok je dobrý a v porote s ním nakoniec bola zhoda," uviedol predseda poroty Jakub Chuhlík.



Súťaž ukázala množstvo možností a dve základné roviny. "Jednou možnosťou bolo námestie smerovať ako klasické s dominantnou sakrálnou stavbou doplnenou stromami. Alebo podľahnúť trendom a doplniť to viacerými druhmi zelene, napr. aj nevhodnými. Ja osobne zastávam názor, že zeleň by mala zostať v parkoch a ulice a námestie by malo zostať námestím v tom pravom slova zmysle, a aj s návratom k histórii," doplnil krajinný architekt a člen poroty Zdeněk Sendler.



Víťazný návrh vzišiel z dielne ateliéru Rudohradský. "Návrh predkladá zrozumiteľný architektonický koncept nového usporiadania námestia. Vhodne rieši širšie vzťahy a kontext v rámci dotknutého územia mesta. Pri priestorovom usporiadaní bol kladený dôraz na existujúce pešie ťahy a prepojenia do bočných uličiek a podchodov," uviedla k víťaznému návrhu porota.