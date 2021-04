Hlohovecký sociálny taxík opäť premáva

Hlohovec 5. apríla (TASR) – Sociálny taxík začal v Hlohovci opäť premávať. Mesto po pandemickej prestávke opäť spustilo prepravnú službu pre osoby s nepriaznivým zdravotným stavom, ktoré sú odkázané na individuálnu prepravu. Pri jazde musia byť dodržané všetky hygienické opatrenia. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Hrinková Siebenstichová.



Elektrický sociálny taxík prevádzkuje Hlohovec od roku 2018, mesto automobil zadovážilo za 28.500 eur vyčlenených z mestského rozpočtu. Už v prvom roku absolvoval takmer 3000 jázd. Služba sa využíva predovšetkým na cesty do zdravotníckych zariadení, ale nielen do nich.



Služba rieši spoločenskú potrebu zaradenia zdravotne postihnutých občanov do bežného života. Okrem sociálneho rozmeru ide aj o krok smerom k zlepšeniu kvality životného prostredia v meste. Vozidlo má nulové emisie a motor neprodukuje žiadny hluk.