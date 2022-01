Primátor Hlohovca Kollár:Oprava mosta ovplyvní život mesta na pol roka

Hlohovec 29. januára (TASR) – Úplné vylúčenie dopravy cez most vedúci ponad rieku Váh, ktorý je hlavnou prístupovou cestou do mesta Hlohovec v smere od Trnavy, bude na dobu šiestich mesiacov pre Hlohovčanov znamenať zásadný zásah do života v meste. Povedal to primátor Hlohovca Miroslav Kollár. Vzhľadom na to, že most je v havarijnom stave, je rád, že Trnavský samosprávny kraj (TTSK) vyčlenil prostriedky na jeho komplexnú obnovu a rozšírenie. Výluka dopravy by sa mala začať po Veľkej noci.



„Čaká nás pol roka obmedzení, možno aj nespokojnosti či hnevu, keďže sa výluka dotkne každého Hlohovčana. Na druhej strane je potešujúce, že hlohovský most bude opravený skôr, ako by sa stal neprejazdným pre haváriu,“ poukázal primátor na skutočnosť, že štvrtina, okolo 1700 mostov na Slovensku, je v rovnakom alebo horšom stave a čaká na opravu. Polročné obmedzenie bude vykompenzované podľa Kollára skutočnosťou, že opravený most bude nasledujúce desaťročia pripravený slúžiť v plnom režime pre všetky druhy dopravy.



„V spolupráci s TTSK pripravujeme opatrenia na zmiernenie dosahov výluky - od prípravy hromadných odstavných plôch pred mostom pre vozidlá a s tým súvisiace možnosti presunu ďalej do mesta až po intenzívnu informačnú kampaň cez mobilné kanály, tlačoviny, vysielania televízie a podobne. Ľudia sa vždy všetko dozvedia včas. Nebude to jednoduché, do Hlohovca každý deň niekoľko tisíc ľudí prichádza za prácou a niekoľko tisíc ľudí odchádza, k tomu musíme vyriešiť deti chodiace do škôl, denne po moste prejde 14.000 až 16.000 áut,“ povedal Kollár. Zhustená železničná doprava zas bude pravdepodobne komplikovať dopravu do mesta z druhej strany Hlohovca, od Piešťan. „Bude to od všetkých vyžadovať veľkú mieru trpezlivosti, pochopenia a tiež pokory.“



Prípravné práce na 343 metrov dlhom moste ležiacom na ceste II/513 sa začnú vo februári. Jeho technický stav je veľmi zlý, mostná konštrukcia bola naposledy významnejšie opravovaná v 80. rokoch minulého storočia. Po diagnostike mosta TTSK v lete 2019 vylúčil nákladnú dopravu s váhou viac ako 12 ton. V rámci rekonštrukcie most rozšíria, pribudnú chodníky a cyklotrasy na oboch jeho stranách.