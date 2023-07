Hlohovec a Piešťany si pripomenú si výročie narodenia M. R. Štefánika

Hlohovec/Piešťany 21. júla (TASR) - Spomienku na vedca, diplomata, politika Milana Rastislava Štefánika pri príležitosti 143. výročia narodenia pripravujú na záver týždňa mestá Piešťany a Hlohovec. V Hlohovci sa uskutoční v piatok na Hlohovskom zámku a v kúpeľnom meste bude stretnutie v sobotu (22. 7.) v Hudobnom pavilóne v mestskom parku. Informujú o tom webové stránky organizátorov.



Hvezdáreň a planetárium (HaP) M. R. Štefánika v Hlohovci avizuje na piatkové popoludnie podujatie M. R. Štefánik - vedec bojujúci za národ. Spomienka je koncipovaná ako stretnutie so Štefánikom. "Od 16.00 h odznejú dve prednášky - Vojtecha Rušina o tom, či bol Štefánik naozaj vedec, a Pavla Kanisa o prínose M. R. Štefánika k slobode národa," informovala Radoslava Bodnárová z HaP. Pripravené slávnostné odhalenie Štefánikovej busty a otvorenie výstavy. "Na nej sa zúčastní 16 slovenských umelcov so svojimi sochárskymi, maliarskymi, sklárskymi a šperkárskymi dielami," doplnila. Podujatie HaP pripravila v spolupráci so Spoločnosťou M. R. Štefánika.



V Piešťanoch podujatie organizuje mesto Piešťany, Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika, klub Piešťany a Balneologické múzeum Imricha Wintera. V programe vystúpi folklórna skupina Žito. Po skončení podujatia bude verejnosti umožnený voľný vstup verejnosti do expozície M. R. Štefánika v múzeu s výkladom.