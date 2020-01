Zbavte sa vianočných stromčekov a pomôžte prírode

Hlohovec/Trnava 10. januára (TASR) – Mesto Hlohovec začne s tohtoročným zberom vianočných stromčekov v pondelok (13. 1.) a zopakuje to ešte o dva týždne, 27. januára. V Trnave budú od rodinných domov stromčeky odvážať až v prvý februárový deň. Na rozdiel od Hlohovčanov by Trnavčania z činžiakov nemali použité vianočné symboly ukladať ku kontajnerovým stojiskám. TASR o tom informovali hovorkyne oboch miest.



Podľa hovorkyne Hlohovca Zuzany Hrinkovej Siebenstichovej je potrebné, aby obyvatelia rodinných domov vyložili stromček pred bránu tak, aby nebránili autám ani chodcom v prejazde. "Obyvatelia bytových domov ich môžu umiestniť do stojísk vedľa kontajnerov. V prípade, ak nestihnú termín odvozu, môžu ich bezplatne zaniesť na zberný dvor na Šoltésovej alebo Priemyselnej ulici v čase otváracích hodín," uviedla.



Ako informovala hovorkyňa mesta Trnava Veronika Majtánová, v deň zberu je potrebné pri rodinných domoch vyložiť stromčeky zbavené akýchkoľvek ozdôb do 7.00 h. "Umelé stromčeky je treba odovzdať v zberných dvoroch ako objemný odpad. Rovnako majú na zberné dvory ísť aj živé stromčeky z bytov, pretože mimo odpadových nádob nie je v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením povolené odkladať žiaden druh odpadu," uviedla Majtánová. Skutočnosť však každoročne býva iná, napokon príde k odvozu aj takto uložených stromčekov.



Vyzbierané stromy sa kompostujú. Spracovateľ FCC Trnava minulý rok k 1. februáru prevzal v meste 18,86 tony vianočných stromčekov.