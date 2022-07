Hlohovský most bude znova otvorený pre chodcov

Hlohovec 18. júla (TASR) - Most ponad Váh v Hlohovci bude v stredu (20. 7.) o 14.00 h znova otvorený pre chodcov. Umožnili to práce na zosilnení jeho základov. Informoval o tom Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), ktorý je investorom stavby.



V pondelok sa uskutočnila obhliadka koridoru za účasti zástupcov TTSK, okresného dopravného inšpektorátu, mesta Hlohovec, Správy a údržby ciest TTSK a zhotoviteľa. Na jej základe určil zhotoviteľ dátum sprístupnenia koridoru pre peších, a to po schválení revízie dočasného verejného osvetlenia a bezpečnosti samotného koridoru. Koridor pre chodcov má šírku 1,5 metra a je vyhradený oplotením vysokým 1,8 metra.



"Hlohovčania a obyvatelia okolitého regiónu majú za sebou náročné takmer štyri mesiace, počas ktorých bola v záujme zachovania bezpečnosti vylúčená doprava z rekonštruovaného mosta. Práce výrazne pokročili a zosilnením základov sa zvýšila jeho stabilita. To umožnilo kompetentným prijať rozhodnutie o návrate chodcov," uviedol Viskupič.



Koridor bude od stredy v noci osvetlený. V prípade, že sa do vzdialenosti piatich metrov od neho budú realizovať búracie práce, bude na oplotenie osadená dodatočná ochrana napríklad v podobe geotextílie. Cyklisti a kolobežkári budú musieť pred mostom zastaviť, zosadnúť zo svojich dopravných prostriedkov a pokračovať ako chodci. Pri prechode po moste sa odporúča zvýšiť pozornosť a opatrnosť.



V súvislosti s uzáverou mosta, ktorý bol predčasne pre havarijnú situáciu úplne uzavretý 30. marca, sú pre motoristov k dispozícii dočasné záchytné parkoviská na oboch stranách Váhu s celkovou kapacitou 515 miest. Parkoviská sa nachádzajú v areáloch železničných staníc v Leopoldove a Hlohovci, pri Mestskej športovej hale v Hlohovci, pri nákupnom centre v Šulekove na Priemyselnej ulici a najnovšie pri spoločnosti Peter Vetter.



TTSK bezprostredne po uzavretí mosta zabezpečil vypravovanie nových vlakových spojov medzi Leopoldovom a Hlohovcom a počas školského roka aj zvýšenie kapacity vybraných vlakových súprav. Mimoriadne vlakové spojenia premávajú aj počas letných prázdnin. TTSK je v pravidelnom kontakte s prímestským autobusovým dopravcom Arriva Trnava a optimalizáciou cestovných poriadkov operatívne reaguje na podnety verejnosti. Aktuálne platné cestovné poriadky vlakov a autobusov sú spolu s ďalšími informáciami dostupné na www.hlohoveckymost.sk a na stránkach dopravcov.



Na projekt komplexnej rekonštrukcie mosta získal TTSK nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) v hodnote takmer 5,3 milióna eur. Stavebné práce sa začali vo februári 2022. Počas dodatočnej obhliadky boli po odkrytí základov pilierov mosta zistené závažné poruchy v podobe trhlín na pilieroch a most uzavreli.