Hlohovský zámok je už otvorený pre verejnosť

Hlohovec 23. apríla (TASR) – Obnovený zámok v Hlohovci už opäť víta návštevníkov. Za dodržania protipandemických opatrení možno absolvovať prehliadku v skupinách maximálne piatich osôb. K možnosti bežnej prehliadky, ponuke pozrieť si časť priestorov pomocou počítačovej aplikácie či absolvovať prehliadku cez virtuálnu realitu 3D okuliarov pridáva zámok najnovšie pre sluchovo znevýhodnených záujemcov videoprehliadky v posunkovej reči. Informuje o tom na svojej webovej stránke.



Hlohovský zámok aktuálne, do 26. apríla, súťaží aj o titul Najkrajšia obnovená pamiatka za roky 2018 – 2019. Počas víkendu je otvorený do 13.00 do 18.00 h, počas pracovného týždňa do 16. hodiny. Správa zámku upozorňuje, že vzhľadom na súčasné podmienky vstupu majú prednosť návštevníci, ktorí sa vopred objednajú telefonicky.



Zámok bol postavený v 11. storočí. Patril postupne šľachtickým rodom Abovcom, Matúšovi Čákovi, Kontovcom, Ujlakiovcom, Turzovcom, Forgáčovcom a Erdődyovcom. Dnešnú podobu získal v rokoch 1790 až 1800. Mesto Hlohovec začalo s náročnou rekonštrukciou zdevastovanej pamiatky v roku 2016, v súčasnosti je obnovená takmer polovica vnútorných priestorov, nádvorie a dve z piatich vonkajších fasád. Areál zámku dotvárajú empírové divadlo a rozsiahly zámocký park s francúzskymi terasami.