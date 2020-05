Hmotné rezervy Košického kraja pomôžu zabezpečiť ochranné pomôcky

Košice 30. apríla (TASR) – Košickí krajskí poslanci vo štvrtok schválili zmenu doterajšej obchodnej spoločnosti ORID na Hmotné rezervy Košického samosprávneho kraja, s. r. o. Spoločnosť má v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu pomôcť zabezpečiť dostupnosť ochranných pomôcok pre obyvateľov kraja a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.



Za účelom efektívneho plnenia opatrení, ktoré budú predmetom činnosti Hmotných rezerv KSK, poslanci tiež odsúhlasili návratnú bezúročnú finančnú výpomoc spoločnosti vo výške 1,5 milióna eur so splatnosťou do 31. decembra 2022.



"Chceme rozšíriť ponuku, ktorá je na trhu a zvýšiť dostupnosť ochranných pomôcok. Nechceme na tom zarábať, ochranné pomôcky budeme predávať za nákupné ceny. Pre obyvateľov chceme zabezpečovať rúška, respirátory, ale aj dezinfekčné prostriedky prostredníctvom rúškomatov, zakúpili sme ich zatiaľ šesť. Umiestnené by mali byť do predajní, v ktorých je zvýšený pohyb ľudí," informoval predseda KSK Rastislav Trnka. Obchodná spoločnosť má podľa kraja možnosť za nákup ochranných pomôcok vo väčšom objeme získať množstevné zľavy a tieto ochranné pomôcky ďalej predávať s minimálnou maržou.



Hmotné rezervy KSK by mohli prevádzkovať predaj ochranných pomôcok prostredníctvom predajných automatov. Zabezpečenie v tejto fáze sa týka aj dostatočného množstva ochranných pomôcok pre poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti.



Spoločnosť ORID, s.r.o., ktorej jediným spoločníkom je KSK, dosiaľ nevykonávala žiadnu činnosť a nemala žiadnych zamestnancov. Konateľkou Hmotných rezerv KSK bude Jarmila Zvarová z Úradu KSK.



Krajské zastupiteľstvo zároveň vzalo na vedomie informáciu o opatreniach vykonaných v súvislosti so šírením COVID-19. Predseda KSK Rastislav Trnka uviedol, že kraj prijal včasné opatrenia, a to aj predtým, než ich začal zavádzať štát z národnej úrovne. V rámci ním prijatého rozpočtového opatrenia kraj vyčlenil 3065290 eur. Tieto prostriedky sú určené najmä na nákup ochranných pomôcok, dezinfekčných prostriedkov, nákup testov a prípravu a zabezpečenie karanténnych zariadení.



Rokovanie poslancov sa vo štvrtok koná pre koronakrízu formou videokonferencie. Obsahom programu je iba niekoľko bodov na odskúšanie takejto formy.