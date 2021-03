V dvoch košických parkoch osadili hmyzie hotely

Košice 17. marca (TASR) – Správa mestskej zelene (SMsZ) Košice osadila prvé dva takzvané hmyzie hotely. Pribudli v Mestskom parku a Zuzkinom parku. Ako pre TASR za SMsZ povedal Peter Sasák, postupne majú pribúdať aj v ďalších mestských častiach. Chcú tým pomôcť biodiverzite v meste.



„Očakávame efekt, že určité druhy hmyzu sa rozhodnú uprednostniť hmyzí domček a nebudú si hľadať úkryt v takých počtoch v blízkych ľudských obydliach,“ povedal s tým, že domčeky umiestnili do voľného priestranstva, ďalej od chodníkov a bytových domov. Chceli tým obmedziť vyrušovanie hmyzu častým pohybom ľudí a tiež zabezpečiť pre lietajúci hmyz voľný priestor na pohyb v okolí hotela. „Umiestnenie sme vyberali tak, aby mal hmyz dostatočné množstvo potravy v okolí. Dúfame, že okrem hmyzu sa nám podarí prilákať aj iných návštevníkov, či už žaby, jašterice alebo ježkov,“ dodal.



SMsZ chce počas jari osadiť ďalší takýto hmyzí domček v lokalite Anička v parku PKO. „V prípade, ak by sa táto iniciatíva stretla s pozitívnymi ohlasmi a prilákala by aj obyvateľov z ríše hmyzu, potom plánujeme osadiť podobné hotely naprieč nami spravovanými lokalitami v meste,“ uviedol Sasák.



Hmyzie hotely vyrábala svojpomocne SMsZ, a to z dostupného nadbytočného materiálu. Pracovali na nich najmä počas dní, keď pre nepriaznivé počasie nemohli vykonávať plánované práce. Hmyzie domčeky sú dlhé 120 centimetrov, vysoké 150 centimetrov a široké 80 centimetrov. Základ tvoria palety doplnené o drevnú guľatiny, tŕstie, tehly, šišky, trávu a mach. Ako Sasák spresnil, ide o materiály, ku ktorým sa dá bežne dostať a za bežných okolností by väčšinu kompostovali. Strechu hotelov tvoria skalničky, ktoré majú časom vytvoriť zelený koberec.