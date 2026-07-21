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HNIEZDIACICH PÁROV RYBÁRA RIEČNEHO PRIBÚDA na Dunaji

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Na archívnej snímke párik rybárov riečnych. Foto: TASR Pavol Remiaš

Občianske združenie na sociálnej sieti pripomenulo, že na území najvýznamnejšieho slovenského hniezdiska klesol po roku 2021 počet hniezdiacich párov rybára riečneho z 355 na 101 v roku 2024.

Autor TASR
Bratislava 21. júla (TASR) - Po rokoch poklesu populácie rybára riečneho na Dunaji sa situácia začína zlepšovať. V súvislosti s počtom hniezdiacich párov na území Chráneného vtáčieho územia (CHVÚ) Dunajské luhy to skonštatovala Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko.

Občianske združenie na sociálnej sieti pripomenulo, že na území najvýznamnejšieho slovenského hniezdiska klesol po roku 2021 počet hniezdiacich párov rybára riečneho z 355 na 101 v roku 2024. „Situácia dva roky dozadu bola kritická, naša snaha pri údržbe biotopov, odstraňovaní inváznych rastlín, kosení i údržbe štrkového substrátu však napokon predsa len priniesla ovocie,“ upozornila SOS/BirdLife Slovensko. Pozitívny trend z roku 2025, keď bolo identifikovaných 139 párov, potvrdili aj tohtoročné čísla - 171 hniezdiacich párov. „Je to nádej, že sa rybáre riečne predsa len môžu vrátiť na pôvodnú úroveň,“ uviedli dobrovoľníci, venujúci sa ochrane a výskumu prírody.

Zdôraznili zároveň nevyhnutnosť realizovať viacero opatrení. „Okrem údržby biotopov je nutná aj spolupráca s poľovnými združeniami na monitoringu a eradikácii invázneho norka amerického v širšom okolí Hrušovskej zdrže. A nemenej je dôležité dodržiavať a kontrolovať obmedzenia vstupu na Vtáčie ostrovy a miesta, kde hniezdia kolónie vodného vtáctva,“ dodala SOS/BirdLife. Pripomenula v tejto súvislosti, že CHVÚ Dunajské luhy je jednou z mála lokalít, kde sa rybáre riečne nachádzajú, a aj na samotnom území dunajského chráneného územia hniezdia len na jednom malom ostrovčeku. „Stačí jedna nevhodne načasovaná návšteva, jedno priviazanie sa k ostrovu v nevhodnom čase a hniezdna kolónia by mala problém,“ vysvetlilo združenie dôraz na striktné dodržiavanie pravidiel obmedzenia vstupu v CHVÚ Dunajské luhy.
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