Hnúšťa chce zrekonštruovať prístavbu kultúrneho domu

Hnúšťa 5. decembra (TASR) – Sumu zhruba 195.000 eur plánuje investovať mesto Hnúšťa do rekonštrukcie prístavby kultúrneho domu. Z toho 100.000 eur chce samospráva získať z výzvy Miestnej akčnej skupiny Malohont, zvyšok financovať z úveru.



„Pôvodné ocenenie spoločnosťou, ktorá nám robila štúdiu, vyšlo na 280.000 eur. Po vypustení určitých vecí a znížení kvality určitých materiálov, respektíve vyhotovení, sme sa dostali na 185.000 eur,“ uviedol na jednom z posledných zasadnutí mestského zastupiteľstva vedúci oddelenia výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia Mestského úradu Hnúšťa Michal Vacula.



Ako ho doplnil viceprimátor Grigorij Šamin, tejto záležitosti sa počas leta spolu intenzívne venovali a snažili sa z projektu vypustiť všetko, bez čoho sa dalo zaobísť. Podotkol však, že mesto musí počítať s ďalšími prostriedkami na zakúpenie interiérových doplnkov, takže výsledná suma môže byť okolo 195.000 eur.



Podľa slov riaditeľky Mestského kultúrneho strediska v Hnúšti Diany Vojenčiakovej bola prístavba kultúrneho domu postavená pred 35 rokmi a pri zamýšľanej rekonštrukcii pôjde predovšetkým o obnovu spoločenskej sály.



„Používala sa hlavne na stužkové slávnosti, venčeky a podobne, ale keďže je už zastaraná, ľudia chodia väčšinou do Tisovca. Okrem nej by sa zrekonštruoval aj vestibul a toalety na prízemí,“ konkretizovala Vojenčiaková.