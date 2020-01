POŽIAR V HNÚŠTI: Hasiči zachraňovali bytovku

Hnúšťa 19. januára (TASR) - Hasičov v skorých ranných hodinách zamestnal požiar bytu na šiestom poschodí bytového domu v Hnúšti. Udalosť si vyžiadala zranenie jednej osoby, ktorá skončila v nemocnici.



Marián Brádňan z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Rimavská Sobota potvrdil, že požiar sa už hasičom podarilo uhasiť a príčina jeho vzniku sa stále zisťuje.



"Jedna osoba sa nadýchala splodín a bola odovzdaná do opatery v nemocničnom zariadení. Evakuovaní sa aktuálne vracajú späť do bytovky a kontroluje sa poškodenie bytov,“ uviedol Brádňan s tým, že celkovo bolo evakuovaných 27 ľudí.



Podľa informácií z Operačného strediska HaZZ v Banskej Bystrici, pri požiari zasahovalo celkovo 17 hasičov so šiestimi vozidlami.