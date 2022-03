Históriu mestskej časti Hnúšte približuje nová informačná tabuľa

Hnúšťa 20. marca (TASR) – Železiarsku a drevársku históriu mestskej časti Maša v Hnúšti v okrese Rimavská Sobota približuje nová turistická informačná tabuľa. Návštevníkov nasmeruje i k neďalekému kamennému mostu či do Múzea priemyselnej histórie Hnúšte, ktoré chce mesto otvoriť už v najbližších mesiacoch. TASR o tom informoval primátor mesta Roman Lebeda.



"Miestopisný názov 'maša' je na Slovensku častý, je ekvivalentom slova huta a vzťahuje sa na spracovanie železnej rudy. U nás v Hnúšti tiež máme mašu a hoci bola zrovnaná so zemou, pokúšame sa jej slávnu históriu pripomenúť aspoň informáciami a starými fotografiami na informačnej tabuli," vysvetlil primátor.



Nová informačná tabuľa sumarizuje históriu spracovania železa a neskôr i dreva v tejto lokalite v období od 17. storočia do roku 2005. Obsahuje tiež informácie o umelom vodnom kanáli slúžiacom v minulosti na poháňanie jedného z mechanizmov železolejárne. Tabuľa tiež obsahuje ukazovateľ, ktorý návštevníkov nasmeruje k neďalekému historickému kamennému mestu či do pripravovaného Múzea priemyselnej histórie Hnúšte.



Okrem informácií návštevníci na tabuli nájdu aj spomienky pamätníkov na fungovanie drevospracujúceho priemyslu v tejto lokalite či 30 fotografií z jej histórie a súčasnosti. Z pôvodného železiarskeho areálu v Maši v Hnúšti sa do dnešného dňa zachovalo len veľmi málo, stáť zostala napríklad kamenná stena, na ktorej sa nachádzala konštrukcia, ktorou do vysokej pece sypali rudu.



"Napriek tomu, že stará fabrika už nestojí, nadšencom industriálnej histórie sa do Hnúšte oplatí zavítať. Po slávnej železiarskej výrobe sa zachovali dva kamenné mosty, industriálny areál v neďalekej časti Likier a v júni otvoríme aj múzeum priemyselnej histórie," uzavrel Lebeda s tým, že Hnúšťa by sa mohla stať akousi vstupnou bránou pre turistov objavujúcich zabudnuté technické pamiatky na Gemeri.