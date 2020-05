Historický kamenný most v Hnúšti je opravený

Hnúšťa 7. mája (TASR) – Piatou etapou záchranných prác ukončilo občianske združenie Horná Rimava dva a pol ročnú obnovu historického jednoklenbového kamenného mosta v Hnúšti v okrese Rimavská Sobota. Na sociálnej sieti o tom informoval primátor Hnúšte a člen OZ Roman Lebeda.



„Tento projekt bol od začiatku výnimočný. Hlavne tým, že most oficiálne neexistuje, nikto ho nevlastní, nie je nikde zapísaný. To znamená, že naň nikdy nemôžete žiadať nejakú podporu z grantov,“ vysvetlil primátor.



Dodal, že opravy mosta preto financovali z vlastných prostriedkov, s podporou desiatok darcov. „Celkovo nás jeho záchrana vyšla približne do 6400 eur,“ konkretizoval Lebeda s tým, že jediné financie z dotácie získali na altánok, lavičky a informačné tabule v blízkosti mosta.



Ako ďalej povedal, počas piatich etáp záchrany murári na moste odpracovali zhruba 500 hodín, použili viac ako 30 ton skál, osem ton piesku, tri tony nehaseného vápna a viac než jednu tonu trasového spojiva. „Hoci most oficiálne neexistuje, vďaka tejto rekonštrukcii tu ostane ešte minimálne ďalších 100 rokov,“ zakončil primátor.



Kamenný most v Hnúšti sa nachádza v miestnej časti Maša a ľudovo je nazývaný, podobne ako aj iné klenbové mosty v regióne, tureckým. Pochádza však zrejme z mladšieho obdobia, keďže na mape z prvého uhorského vojenského prieskumu, ktorý vykonávali v rokoch 1763 – 1787, ešte nie je zaznačený.



V ďalšom vymeriavaní, ktoré prebiehalo v rokoch 1806 - 1869, je už na mapách jasne viditeľný. Pravdepodobne ho postavili až po roku 1780 v súvislosti so začiatkom banskej činnosti na úpätí neďalekého vrchu Ostrá, keďže vyťaženú rudu bolo treba prepraviť do hámrov, ktoré vznikli koncom 18. storočia v Maši na opačnej strane rieky Rimava.