Piataci zo ZŠ v Hnúšti sú v karanténe

Hnúšťa 23. júna (TASR) – Tri triedy piateho ročníka základnej školy (ZŠ) J. F. Rimavského budú do konca školského roka v preventívnej domácej karanténe. Pre TASR to potvrdila epidemiologička Adriana Strečková z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Rimavskej Sobote.



„Na základnej škole evidujeme jeden prípad ochorenia COVID-19. Keďže sú však žiaci na niektorých vyučovacích hodinách spájaní, v karanténe sú všetky tri triedy z ročníka,“ priblížila Strečková. Karanténne opatrenia platia od pondelka (21. 6.) počas dvoch týždňov až do 2. júla.



Posledné dni školského roka strávia v domácej karanténe i žiaci jednej triedy Spojenej školy internátnej v Tornali v okrese Revúca, v ktorej RÚVZ eviduje rovnako jeden prípad nového koronavírusu.



Podľa RÚVZ je situácia so šírením ochorenia COVID-19 v regióne veľmi dobrá, v uplynulom týždni (14. - 21. 6.) evidovali v okrese Rimavská Sobota 24 a v okrese Revúca dva prípady. Aj vďaka tomu sa hygienici môžu detailne venovať trasovaniu kontaktov. „V triedach telefonicky kontaktujeme všetkých žiakov. Deti, ktorých rodičia majú záujem, následne objednávame na PCR testovanie,“ dodala Strečková.