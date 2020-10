Hnúšťa plánuje rozšíriť mestský kamerový systém

Hnúšťa 15. októbra (TASR) – Mesto Hnúšťa v Rimavskosobotskom okrese plánuje rozšíriť svoj kamerový systém, ktorý by mal do polovice budúceho roka pozostávať z 36 kamier. TASR o tom informoval primátor Roman Lebeda, podľa ktorého malo mesto v roku 2019 funkčných iba osem kamier.



„Niektoré boli už desať až 12 rokov staré a neustále sa kazili. V súčasnosti vďaka opravám a investíciám máme funkčných už 20 kamier. Pribudli statické kamery na problémových miestach, na križovatkách i pri obchodnom centre,“ priblížil primátor.



Nové kamery sú podľa neho schopné zachytiť značky auta za každého počasia a pri dobrom osvetlení i v noci, čo môže pomôcť pri odhaľovaní priestupkov aj trestných činov. „Doterajšie kamery toho schopné neboli. Výsledky sa ukázali už prvý deň, keď takáto nová kamera zachytila značku auta vodiča, ktorý ušiel z miesta dopravnej nehody,“ poznamenal Lebeda.



Ako pokračoval, ďalšie štyri kamery chcú inštalovať do konca tohto roka a v budúcoročnom rozpočte navrhujú poslancom schválenie financií na 12 ďalších. „Do polovice roka 2021 by sme mali mať kamerový systém s 36 kamerami. Okrem vlastných zdrojov využijeme i všetky príslušné výzvy na rozširovanie kamerového systému,“ avizoval primátor, podľa ktorého chcú pokračovať cestou ako v susednom Klenovci, kde síce nemajú kamerových pracovníkov, ale bezpečnosť monitoruje 64 kamier.