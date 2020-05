Ponuku služieb pre turistov v Hnúšti rozšírili nové bicykle

Hnúšťa 27. mája (TASR) – Päť nových elektrobicyklov a krosových bicyklov s jedným cyklovozíkom rozšírilo na začiatku aktuálnej letnej sezóny ponuku služieb pre turistov v Turistickom informačnom centre (TIC) Hnúšťa v okrese Rimavská Sobota. V stredu ich oficiálne do užívania odovzdali predstavitelia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) a miestnej samosprávy.







„Hnúšťa je relatívne ďaleko od miest ako Košice či Bratislava a pre nejakú rodinu je náročné ťahať so sebou aj bicykle. Mnohí ani nemajú prívesy na autá a podobne, takže je to naozaj spestrenie toho, čo tu môžu robiť, ak si môžu na deň požičať bicykel a ísť do prírody,“ povedal Jaroslav Hric, výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Gemer, ktorá mestu na bicykle poskytla dotáciu.



Podľa slov predsedu BBSK Jána Luntera bol Gemer kedysi železným srdcom Slovenska, v súčasnosti však treba hľadať spôsoby, ako doniesť do tohto kraja prácu. „Jeden zo spôsobov je aj rozvoj turizmu. Každý turista, ktorý sem príde, tu nechá aj určité financie,“ podotkol Lunter, podľa ktorého sa vďaka tomu zvyšuje i počet prenocovaní, čo je jeden zo záväzkov kraja v oblasti cestovného ruchu.



Ako povedal primátor Hnúšte Roman Lebeda, v meste chcú rozvíjať cestovný ruch a už pred niekoľkými rokmi založili požičovňu bicyklov. „Postupne sme začali dokupovať ďalšie bicykle, vždy, keď sa zvýšili nejaké peniaze. Minulý rok sme kúpili prvé dva elektrobicykle, celkom sa ich požičiavanie rozbehlo, a potom sme požiadali OOCR o dotáciu na tieto ďalšie. Odkedy ich máme, sú každý víkend požičané, takže je to úspešné,“ podotkol primátor.



Kúpu nových bicyklov do TIC podporila OOCR Gemer sumou 5200 eur v rámci projektu Sadni na bicykel s rodinou. Spolufinancovanie mesta bolo na úrovni desať percent.