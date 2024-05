Priestory po Yure Hnúšťa prenajme firme Versaco, chce rozšíriť výrobu

Hnúšťa 20. mája (TASR) - Výrobné priestory v priemyselnom parku v Hnúšti, v ktorých donedávna pôsobila spoločnosť Yura Eltec Corporation Slovakia, samospráva prenajme firme Versaco. Výrobca autopríslušenstva, ktorý v meste pôsobí od roku 2016, tu chce rozšíriť svoju výrobu, v priestoroch by však mala dočasne pôsobiť iná firma. Pre TASR to uviedla samospráva i spoločnosť Versaco.



Prenájom nových priestorov v hnúšťanskom priemyselnom parku pre spoločnosť Versaco schválili poslanci mesta na májovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Za halu s výmerou viac ako 9500 štvorcových metrov zaplatí firma ročne vyše 114.000 eur, doba nájmu predstavuje 20 rokov.



V priemyselných priestoroch doposiaľ fungovala spoločnosť Yura, Versaco tu chce realizovať svoj projekt rozšírenia výroby. "Kým sa tak stane, halu by mali prenajať firme Itres, ktorá okamžite začne výrobu obalovej techniky. V júni by mali zamestnať približne 50 ľudí," prezradil pre TASR primátor Hnúšte Martin Pliešovský.



Zámer dočasného prenájmu priestorov pre inú firmu pre TASR potvrdil aj riaditeľ spoločnosti Versaco Erik Gál. Zmluva by mala byť uzavretá na dobu určitú, finálna dohoda však podľa jeho slov zatiaľ nepadla. Rozšírenie výroby v nových priestoroch výrobca autopríslušenstva plánuje realizovať v budúcom roku. "V súčasnosti máme približne 60 zamestnancov. Plán je, že do piatich rokov by sme prijali ďalších 20 ľudí," priblížil Gál.



Priemyselná zóna v Hnúšti vznikla v časti areálu niekdajších Slovenských lučobných závodov a firmy Technická guma. Najväčším zamestnávateľom v meste bol donedávna výrobca káblových zväzkov pre automobilový priemysel Yura. Firma začiatkom tohto roka presunula výrobu do Rimavskej Soboty, hromadné prepúšťanie sa dotklo vyše 320 zamestnancov. Samospráva preto uvažuje, že pre priestory v priemyselnom parku v budúcnosti už nebude hľadať jedného veľkého zamestnávateľa, ale radšej väčší počet menších firiem. "Aby, ak by sa niečo stalo, neprišlo o prácu také veľké množstvo ľudí," vysvetlil primátor.