Hnúšťa ruší technické služby, budúci rok prejdú pod mestský úrad

Hnúšťa 6. októbra (TASR) - Mesto Hnúšťa v okrese Rimavská Sobota ruší príspevkovú organizáciu Technické služby mesta Hnúšťa, podnik od nového roka prejde priamo pod mestský úrad. Dôvodom má byť netransparentné hospodárenie organizácie. Pre TASR to uviedol primátor Hnúšte Martin Pliešovský.



Transformáciu technických služieb odobrili na septembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci mesta. Príspevková organizácia zanikne k 31. decembru 2023, činnosť i zamestnanci prejdú od nového roka priamo pod mestský úrad.



Vedenie mesta krok vysvetľuje netransparentným hospodárením organizácie v uplynulých rokoch. "Nie je tam taká súčinnosť, aby sme videli, že služby sú adekvátne tomu, koľko peňazí sa do príspevkovej organizácie naleje," skonštatoval primátor s tým, že cieľom mesta je zefektívniť služby pre obyvateľov.



"Doplácame príspevkovej organizácii napríklad na pneumatiky pre zimnú údržbu, na posypovú soľ, zimné ostrekovače. To sú náklady, ktoré nie sú zahrnuté na začiatku roka do rozpočtu mesta a príspevkovej organizácie," vysvetlil Pliešovský.



Technické služby mesta Hnúšťa vznikli v roku 1975. Organizácia zabezpečuje zvoz odpadov, správu športových zariadení či cintorínov, ale tiež zimnú údržbu miestnych komunikácií a prevádzku zberného dvora. V súčasnosti má vyše 20 zamestnancov.



Samospráva v súvislosti s transformáciou technických služieb obyvateľov mesta ubezpečuje, že činnosti, ktoré organizácia vykonáva, budú plynule zabezpečené bez prerušenia. "Racionalizačné opatrenie nebude mať dosah na kvalitu poskytovaných verejnoprospešných činností a služieb, ktoré je mesto povinné zabezpečovať, vrátane pohrebných služieb," uviedlo mesto na svojej oficiálnej webovej stránke s tým, že od zmeny očakáva pozitívny vplyv na mestský rozpočet.