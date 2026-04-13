Hnúšťa sa uchádza o vyše 280.000 eur na modernizáciu zberného dvora
Autor TASR
Hnúšťa 13. apríla (TASR) - Mesto Hnúšťa v okrese Rimavská Sobota sa uchádza o vyše 280.000 eur na modernizáciu zberného dvora. Samospráva plánuje z dotácie nakúpiť novú techniku, zberný dvor by v budúcnosti mohli využívať aj obyvatelia okolitých obcí. Radnica o tom informovala na svojej webovej stránke.
Hlavným cieľom projektu, na ktorý chce samospráva získať financie z európskych zdrojov, je modernizácia a doplnenie technického vybavenia zberného dvora. „Mesto plánuje obstaranie modernej manipulačnej techniky a kontajnerového vybavenia, ktoré umožní efektívnejšie nakladanie s rôznymi druhmi odpadu a výrazne obmedzí potrebu manuálnej manipulácie, a to napríklad traktory, nakladače či nové veľkoobjemové kontajnery,“ priblížila radnica.
Modernizácia zberného dvora má priniesť zvýšenie miery triedenia odpadu či zníženie nákladov na jeho prepravu a likvidáciu. Projekt má tiež prispieť k obmedzeniu skládkovania a ekologickejšiemu zhodnocovaniu odpadov. „Po realizácii projektu by sa mohlo počítať aj s rozšírením využívania zberného dvora pre obyvateľov okolitých obcí, čím sa posilní regionálna spolupráca v oblasti odpadového hospodárstva,“ dodalo mesto.
Hnúštianska samospráva by na modernizáciu zberného dvora chcela získať vyše 280.000 eur. Projekt bol podľa radnice už schválený na regionálnej úrovni Kooperačnou radou Udržateľného mestského rozvoja (UMR) Rimavská Sobota a v súčasnosti sa nachádza v záverečnej fáze, a to na administratívnom posúdení na príslušnom ministerstve.
