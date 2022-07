Hnúšťa získala záhradu Mariássyovcov, kúpiť chce i miestny kaštieľ

Hnúšťa 29. júla (TASR) - Mesto Hnúšťa v okrese Rimavská Sobota získalo do svojho majetku záhradu Mariássyovcov, pozemky v historickom parku odkúpilo priamo od šľachtickej rodiny. Odkúpiť by chcelo aj miestny kaštieľ, ktorý je najstaršou budovou v meste. Na sociálnej sieti o tom informoval primátor mesta Roman Lebeda.



Samospráva za kúpu historického parku zaplatí rodine Máriássyovej v splátkach počas piatich rokov vyše 60.000 eur. Šľachtický rod záhradu vlastnil niekoľko storočí s výnimkou obdobia po roku 1945, keď bol majetok rodiny znárodnený. Záhrada bola rodine vrátená počas reštitúcie v roku 1996, jej oficiálny názov je Záhrada 1. mája.



"Ak by sme rodinu neoslovili o odkúpenie pozemkov, poslední dvaja potomkovia rodu Máriássy, ktorí sa ešte narodili v Hnúšti, by o niekoľko rokov umreli a nevedno, ako by sa zachovali potomkovia, či by lukratívne pozemky v centre mesta nepredali niekomu inému," vysvetlil primátor.



Samospráva tiež oslovila majiteľa kaštieľa a niekdajšieho sídla šľachtického rodu. Zanedbanú historickú stavbu v centre mesta by chcela odkúpiť a zrevitalizovať s pomocou európskych dotácií.



"V prípade, že by sa ju podarilo získať do vlastníctva mesta, mohla by sa z tohto starobylého sídla rodín Kubínyi, Fáy a Máriássy v budúcnosti stať budova, do ktorej by sa vrátil život a bola by využívaná pre občanov a návštevníkov mesta," dodal Lebeda.