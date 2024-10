Škola v Hnúšti chce dotáciu na novú environmentálnu exteriérovú učebňu

Hnúšťa 3. októbra (TASR) - Základná škola (ZŠ) Klokočova v meste Hnúšťa chce vybudovať novú environmentálnu exteriérovú učebňu. Na jej zriadenie sa bude uchádzať o dotáciu v maximálnej výške 100.000 eur. Zámer a spolufinancovanie projektu odobrili poslanci mesta na septembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ).



Nová environmentálna exteriérová učebňa by sa nachádzala v blízkosti školskej telocvične. Ako vyplýva z projektovej dokumentácie predloženej na zasadnutie MsZ, ktorú si škola nechala vypracovať z vlastných finančných zdrojov, učebňa by bola vytvorená z prepravného lodného kontajneru.



"Táto učebňa by nám veľmi pomohla v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, bude ju možné využiť pre biológiu, chémiu, fyziku alebo techniku," vysvetlila poslancom riaditeľka ZŠ. Ako dodala, priestorové možnosti školy sú pre vysoký počet žiakov obmedzené, v ostatných rokoch sa aj z učební fyziky či techniky stali bežné triedy.



Na realizáciu projektu chce škola získať dotáciu z Environmentálneho fondu, uchádzať sa môže o maximálne 100.000 eur. Náklady na nový kompletne zariadený lodný kontajner s podlahovým kúrením či interaktívnym displejom odhaduje na viac ako 90.000 eur. Spolufinancovanie samosprávy by v prípade získania dotácie predstavovalo jedno percento nákladov.