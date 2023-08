Hnúšťa získala vyše 130.000 eur na interiér Petrivaldského vily

Hnúšťa 18. augusta (TASR) - Mesto Hnúšťa v okrese Rimavská Sobota získalo vyše 130.000 eur na vybavenie interiéru Petrivaldského vily. V zrekonštruovanom historickom objekte plánuje samospráva zriadiť turistické informačné centrum a historicko-literárne múzeum. Pre TASR to uviedla vedúca oddelenia projektového riadenia, školstva a sociálnych vecí Mestského úradu Hnúšťa Michaela Hroncová.



"Celý interiér je navrhnutý v modernom technicky atraktívnom, inovatívnom štýle s interaktívnymi prvkami atraktívnymi pre návštevníkov, pričom rešpektuje dôležitý historický ráz budovy či už z pohľadu exteriéru, ale aj interiéru, ako národnej kultúrnej pamiatky. V najstaršej časti budovy ostávajú zachované zreštaurované maľby na stenách, ktoré budú dotvárať historický charakter interiéru budovy," priblížila Hroncová.



Mesto na zariadenie interiéru Petrivaldského vily získalo v rámci výzvy pre najmenej rozvinuté okresy regionálny príspevok vo výške približne 132.700 eur. Financie budú použité na nákup nábytku a zariadenia vstupnej miestnosti a priestorov budúceho turistického informačného centra. Vďaka príspevku v historickej budove vznikne i interaktívne múzeum prezentujúce život a tvorbu literárnych dejateľov z Hnúšte, Mateja Hrebendu a Janka Francisciho Rimavského, nachádzať sa tu bude i workshopová miestnosť.



"Miestnosť bude určená knihe, tvorbe knihy, písaniu, šíreniu kníh prostredníctvom historických príbehov. V miestnosti bude vytvorený priestor pre možnosť vyskúšania si písania knihy atramentovým a husacím perom, budú sa tu organizovať aj besedy so spisovateľmi a podobne," dodala Hroncová.



Petrivaldského vila prešla v uplynulých rokoch komplexnou rekonštrukciou zameranou na exteriér a vzhľad objektu. Samospráva na ňu získala dotácie z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Ministerstva kultúry SR a Miestnej akčnej skupiny Malohont v celkovej výške približne 205.000 eur. Súbežne s prácami sa v objekte uskutočnil aj architektonický a pamiatkový výskum. Projekt zameraný na vybavenie interiéru plánuje mesto ukončiť do mája 2024, informačné centrum a expozície chce následne sprístupniť širokej verejnosti.



Petrivaldského vila bola postavená v secesnom štýle pre miestneho podnikateľa staviteľmi z Rožňavy. V jej pristavanej časti bolo v minulosti umiestnené zariadenie na výrobu a plnenie sódovky do fliaš. Po smrti posledného majiteľa Pankráca Petrivaldského v roku 1976 sa objekt dostal do majetku štátu. V roku 1996 vilu do vlastníctva získalo mesto Hnúšťa, od roku 1998 je národnou kultúrnou pamiatkou.