V Hnúšti bude čoskoro pokračovať rekonštrukcia mosta

Hnúšťa 10. apríla (TASR) - V meste Hnúšťa bude čoskoro pokračovať rekonštrukcia mosta na ceste smerujúcej do obce Klenovec. Most bol vlani na jeseň zbúraný, pôvodný zhotoviteľ práce následne prerušil. Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) preto musel hľadať firmu, ktorá rekonštrukciu dokončí.



Ako na svojej oficiálnej webovej stránke uviedlo mesto Hnúšťa, projekt rekonštrukcie mosta v smere na Klenovec je v súčasnosti v štádiu prípravy na pokračovanie prác. Verejné obstarávanie na nového zhotoviteľa malo byť ukončené v stredu (9. 10.).



„V tomto momente prebiehajú potrebné procesné a administratívne kroky, ktoré predchádzajú samotnej realizácii stavebných prác. Po ich úspešnom ukončení sa začne pokračovanie rekonštrukcie mosta,“ informovala radnica.



Komplexná rekonštrukcia mosta na ceste II/526 v Hnúšti odštartovala vlani v auguste a trvať mala osem mesiacov. Pôvodný most bol v rámci projektu zbúraný, zhotoviteľ však následne v októbri práce zastavil. Ako v tom čase pre TASR uviedol BBSK, dôvodom bol nesúhlas s pokračovaním v rekonštrukcii podľa schválenej projektovej dokumentácie. Kraj preto od zmluvy so spoločnosťou ZEDAGEART odstúpil a vyhlásil nové verejné obstarávanie.



Rekonštrukcia mosta v smere na Klenovec si v Hnúšti vyžiadala i dopravné obmedzenia. Osobné vozidlá, autobusy a nákladné vozidlá do celkovej hmotnosti 7,5 tony úsek obchádzajú po uliciach Francisciho a Klokočova. Pre nákladné vozidlá nad 7,5 tony vedie obchádzková trasa cez okolité obce.