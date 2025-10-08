< sekcia Regióny
Hnutie Slovensko podá podnet pre zmluvu na Krajskom súde v Nitre
Autor TASR
Bratislava 8. októbra (TASR) - Opozičné Hnutie Slovensko podá podnet na Úrad pre verejné obstarávanie pre zmluvu na modernizáciu a dostavbu budovy Krajského súdu v Nitre. Poukázalo na to, že v deň uzatvorenia zmluvy sa uzatvoril aj dodatok k nej, čím sa zákazka navýšila zo 6,36 na 6,72 milióna eur s DPH. Takýto postup považuje za neprípustný. Predstavitelia hnutia o tom informovali na stredajšej tlačovej besede.
„V rámci dodatku teda zmenili celý výkaz výmer, ktorý predtým bol odsúhlasený a nacenený a zmenili aj termín realizácie diela,“ spresnil poslanec Národnej rady SR Roman Mikulec (Hnutie Slovensko-Za ľudí). Označil to za fintu, ako podliezť cenu vo verejnom obstarávaní. „A potom po podpise zmluvy zrazu urobiť dodatok, navýšiť cenu a odôvodniť to tým, že došlo k nejakým nepredvídaným okolnostiam alebo že to museli urobiť, lebo sa zmenil termín dodania diela,“ predostrel Mikulec s tým, že takýto postup je z pohľadu zákona o verejnom obstarávaní neprípustný. Poukázal na to, že takýmto spôsobom sa môže postupovať, len ak dôjde k nepredvídaným okolnostiam, ktoré podľa neho v tomto prípade nenastali.
Mikulec ozrejmil, že posledná zmena projektovej dokumentácie bola v marci a predkladanie ponúk bolo určené do júla. Vysvetlil, že bez dodatku vyhrala súťaž firma s cenou 6,36 milióna eur a s dodatkom za 6,7 milióna eur by tá istá firma skončila na štvrtom mieste. „Aké je to potom verejné obstarávanie? A ja sa pýtam, čo na to hovoria tí ostatní uchádzači, ktorí mohli s cenou, ktorú predložili v rámci verejného obstarávania vyhrať túto zákazku,“ uvažoval Mikulec a spresnil, že zákazka má byť financovaná z plánu obnovy a odolnosti. Upozornil, že ak by Európska komisia prišla na to, že sa v tomto prípade spáchal podvod, môže Slovensko o peniaze z plánu obnovy prísť.
Predseda poslaneckého klubu Hnutia Slovensko-Za ľudí Michal Šipoš vyzval ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD), aby zverejnil všetky podklady a vysvetlil, kto rozhodol o podpise dodatku v rovnaký deň, ako bola podpísaná zmluva.
