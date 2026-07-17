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Hnutie Slovensko podáva trestné oznámenie ohľadom uskladnenia zbierok
Rekonštrukcia Múzea kultúry Čechov na Slovensku má stáť 745.000 eur. Hotová by mala byť do konca marca 2027.
Autor TASR
Bratislava 17. júla (TASR) - Opozičné Hnutie Slovensko podáva trestné oznámenie v súvislosti s uskladnením zbierok z Múzea kultúry Čechov na Slovensku v Martine, ktoré patrí pod Slovenské národné múzeum (SNM). Informovali o tom v piatok na tlačovej konferencii predstavitelia hnutia. Trestné oznámenie podali pre podozrenie zo spáchania trestného činu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku, prípadne iných trestných činov. Hnutie upozorňuje na podozrivý prenájom skladu pre múzejné zbierky.
„Ide o nezrovnalosti v súvislosti s rekonštrukciou Múzea kultúry Čechov na Slovensku. Týkali sa najmä prenájmu nebytových priestorov, konkrétne zmluvy, ktorú uzatvorilo Slovenské národné múzeum s firmou Imperia. Zistili sme, že zbierkové predmety nie sú uskladnené na adrese, ktorá bola v zmluve uvedená. Nejde o nebytový priestor, ale o rodinný dom. Navyše nie je vo vlastníctve firmy Imperia,“ uviedla exministerka kultúry pôsobiaca v Hnutí Slovensko Natália Milanová.
Nie je to podľa nej jediná nezrovnalosť, ktorá súvisí s týmto prípadom. „Napriek tomu, že oceňujem, že generálna riaditeľka SNM veľmi rýchlo zareagovala a rozhodla sa túto situáciu prešetriť priamo kontrolou na mieste, je dôležité povedať, že ona samotná je pod touto spornou zmluvou podpísaná,“ dodala Milanová.
Generálna riaditeľka SNM Vieroslava Bernátová v stredu (15. 7.) nariadila priamo na mieste previerku informácií súvisiacich s dočasným uložením zbierkových predmetov SNM - Múzea kultúry Čechov na Slovensku v Martine. Cieľom je preveriť všetky informácie a tvrdenia, ktoré odzneli vo verejnom priestore v súvislosti s dočasným uložením zbierkových predmetov SNM - Múzea kultúry Čechov na Slovensku v Martine. Do ukončenia previerky nepovažuje SNM podľa svojich slov za zodpovedné tvrdenia vo verejnom priestore potvrdzovať ani vyvracať.
Rekonštrukcia Múzea kultúry Čechov na Slovensku má stáť 745.000 eur. Hotová by mala byť do konca marca 2027.
„Ide o nezrovnalosti v súvislosti s rekonštrukciou Múzea kultúry Čechov na Slovensku. Týkali sa najmä prenájmu nebytových priestorov, konkrétne zmluvy, ktorú uzatvorilo Slovenské národné múzeum s firmou Imperia. Zistili sme, že zbierkové predmety nie sú uskladnené na adrese, ktorá bola v zmluve uvedená. Nejde o nebytový priestor, ale o rodinný dom. Navyše nie je vo vlastníctve firmy Imperia,“ uviedla exministerka kultúry pôsobiaca v Hnutí Slovensko Natália Milanová.
Nie je to podľa nej jediná nezrovnalosť, ktorá súvisí s týmto prípadom. „Napriek tomu, že oceňujem, že generálna riaditeľka SNM veľmi rýchlo zareagovala a rozhodla sa túto situáciu prešetriť priamo kontrolou na mieste, je dôležité povedať, že ona samotná je pod touto spornou zmluvou podpísaná,“ dodala Milanová.
Generálna riaditeľka SNM Vieroslava Bernátová v stredu (15. 7.) nariadila priamo na mieste previerku informácií súvisiacich s dočasným uložením zbierkových predmetov SNM - Múzea kultúry Čechov na Slovensku v Martine. Cieľom je preveriť všetky informácie a tvrdenia, ktoré odzneli vo verejnom priestore v súvislosti s dočasným uložením zbierkových predmetov SNM - Múzea kultúry Čechov na Slovensku v Martine. Do ukončenia previerky nepovažuje SNM podľa svojich slov za zodpovedné tvrdenia vo verejnom priestore potvrdzovať ani vyvracať.
Rekonštrukcia Múzea kultúry Čechov na Slovensku má stáť 745.000 eur. Hotová by mala byť do konca marca 2027.