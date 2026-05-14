Hnutie Slovensko podporilo na predsedu Košického kraja M. Porvažníka
Porvažník sa poďakoval za podporu Hnutia Slovensko a ďalších strán, ktorú považuje za jasný signál snahy o spájanie a spoluprácu.
Autor TASR
Košice 14. mája (TASR) - Kandidáta PS na predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) podporilo najnovšie Hnutie Slovensko. Pridalo sa tak k podpore jeho kandidatúry, ktorú už vyjadrili strany SaS a Za ľudí. Informoval o tom vo štvrtok v Košiciach člen predsedníctva Hnutia Slovensko Peter Pollák st.
„Hnutie Slovensko sa rozhodlo, že priamo podporíme ako kandidáta na post župana pána Porvažníka, ktorého považujeme za veľmi dobrého a fundovaného človeka, ktorý má reálnu šancu spôsobiť zmenu na košickej župe,“ uviedol. Vo vedení kraja je podľa Polláka potrebná výmena. „V súčasnej župe je už príliš veľa podozrení, príliš veľa tichých dohôd, príliš veľa káuz na to, aby sme povedali týmto dohodám a týmto kauzám dosť,“ povedal. Za potrebné označil aj riešenie a využitie veľkého potenciálu v rómskych osadách, a to aj nastavením výučby detí na stredných školách pre potreby pracovného trhu.
Porvažník sa poďakoval za podporu Hnutia Slovensko a ďalších strán, ktorú považuje za jasný signál snahy o spájanie a spoluprácu. „Som veľmi rád, že Peter Polák otvoril tému vylúčených rómskych komunít, pretože - po prvé som presvedčený, že to je zodpovednosť samosprávy sa tejto téme venovať, ale po druhé, je to nevyhnutná podmienka a cesta k nášmu úspechu,“ skonštatoval. Zároveň deklaroval, že v prípade jeho zvolenia do čela KSK nebude v roku 2027 kandidovať za žiadnu stranu do volieb do Národnej rady SR, „pretože táto práca si bude vyžadovať celého jedného človeka“.
Porvažník potvrdil platnosť aprílového memoranda, v rámci ktorého sa sedem politických subjektov dohodlo na konečnej podpore jedného spoločného kandidáta. O koho pôjde medzi ním a kandidátom strany Demokrati Karlom Hirmanom, má do konca mája určiť vyššia podpora v prieskumoch verejnej mienky. V tejto koalícii sú PS, SaS, Hnutie Slovensko, Za ľudí, Demokrati, OKS a DS-ODS. „Momentálne zadávame dva prieskumy, ktoré sa vyhodnotia v priebehu mája,“ uviedol Porvažník s tým, že otázku do prieskumov zadávali v koordinácii s Hirmanom.
Kandidatúru na predsedu KSK už verejne ohlásili aj košická viceprimátorka a krajská poslankyňa za KDH Lucia Gurbáľová a Džemal Kodrazi (nezávislý). Kraj vedie druhé funkčné obdobie Rastislav Trnka.
