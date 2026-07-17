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Hnutie Slovensko žiada prešetriť kampaň J. Ráža v Bratislave
Poslanec je presvedčený, že ak niekto ignoruje základné pravidlá transparentnosti už počas kampane, vyvoláva to legitímne otázky o tom, ako transparentne by neskôr riadil hlavné mesto.
Autor TASR
Bratislava 17. júla (TASR) - Hnutie Slovensko podáva podnet na Štátnu komisiu pre voľby a kontrolu financovania politických strán pre podozrenie z porušenia zákona o volebnej kampani zo strany kandidáta na primátora Bratislavy Jozefa Ráža (nezávislý). Reaguje tak na osobné listy, ktoré v uplynulých dňoch dostali Bratislavčania do svojich schránok. TASR o tom informoval hovorca hnutia Matúš Bystriansky.
Hnutie podotýka, že hoci osobný list spĺňa všetky znaky volebnej kampane, teda propaguje kandidátove úspechy, ciele a priamo cieli na získanie hlasov voličov, chýbajú v ňom zákonom vyžadované údaje o tom, kto si túto kampaň objednal a kto ju dodal. Argumentuje zákonom o volebnej kampani. Podľa neho musí každý predvolebný materiál, od bilbordu po „obyčajný list“ v schránke, obsahovať transparentné údaje o objednávateľovi a dodávateľovi.
V prípade kandidáta na šéfa Bratislavy, v súčasnosti ministra dopravy Ráža (nominant Smeru-SD) však podľa hnutia tieto informácie na listoch aj obálkach úplne absentujú. „Verejnosť má právo vedieť, kto jeho kampaň financuje a kto ju reálne zabezpečuje. Ide o vážne narušenie férovosti a transparentnosti politického súboja. Pravidlá kampane musia platiť pre každého rovnako,“ konštatuje člen Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR Igor Dušenka (Slovensko - Za ľudí).
Poslanec je presvedčený, že ak niekto ignoruje základné pravidlá transparentnosti už počas kampane, vyvoláva to legitímne otázky o tom, ako transparentne by neskôr riadil hlavné mesto. Hnutie verí, že štátna komisia pre voľby podnet urýchlene preskúma. „A v prípade potvrdenia porušenia zákona vyvodí voči kandidátovi jasnú zodpovednosť a udelí zákonom predpísanú sankciu,“ odkázal Dušenka.
Hnutie podotýka, že hoci osobný list spĺňa všetky znaky volebnej kampane, teda propaguje kandidátove úspechy, ciele a priamo cieli na získanie hlasov voličov, chýbajú v ňom zákonom vyžadované údaje o tom, kto si túto kampaň objednal a kto ju dodal. Argumentuje zákonom o volebnej kampani. Podľa neho musí každý predvolebný materiál, od bilbordu po „obyčajný list“ v schránke, obsahovať transparentné údaje o objednávateľovi a dodávateľovi.
V prípade kandidáta na šéfa Bratislavy, v súčasnosti ministra dopravy Ráža (nominant Smeru-SD) však podľa hnutia tieto informácie na listoch aj obálkach úplne absentujú. „Verejnosť má právo vedieť, kto jeho kampaň financuje a kto ju reálne zabezpečuje. Ide o vážne narušenie férovosti a transparentnosti politického súboja. Pravidlá kampane musia platiť pre každého rovnako,“ konštatuje člen Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR Igor Dušenka (Slovensko - Za ľudí).
Poslanec je presvedčený, že ak niekto ignoruje základné pravidlá transparentnosti už počas kampane, vyvoláva to legitímne otázky o tom, ako transparentne by neskôr riadil hlavné mesto. Hnutie verí, že štátna komisia pre voľby podnet urýchlene preskúma. „A v prípade potvrdenia porušenia zákona vyvodí voči kandidátovi jasnú zodpovednosť a udelí zákonom predpísanú sankciu,“ odkázal Dušenka.