Hoaxy a dezinformácie témou prehliadky knižničných podujatí v Prešove

Prešov 30. mája (TASR) - Hoaxy, dezinformácie na internete a kritické myslenie sú témou 11. ročníka Medzinárodnej prehliadky knižničných podujatí 2023, ktorá sa koná v utorok a v stredu (31. 5.) v priestoroch Detskej knižnice Slniečko na Hlavnej ulici v Prešove.



Cieľom prehliadky s názvom Ak neodošleš túto správu ďalej, zje ťa modrý slon je podľa Michaely Demkovej z útvaru metodickej, projektovej činnosti a špeciálnych služieb Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove vzájomne sa podeliť o skúsenosti s tvorbou detských podujatí, a to praktickou formou.



"Osem knihovníkov predstaví publiku svoje originálne podujatia naživo za účasti školských tried druhého stupňa základných škôl a pod dohľadom odbornej poroty. Úlohou odbornej poroty, zloženej tento rok z pedagógov a novinárov, bude konštruktívne zhodnotiť jednotlivé príspevky, vyzdvihnúť kvality aktivít, prípadne prítomných knihovníkov usmerniť, ako sa dajú zážitkové čítania pre deti zdokonaliť," povedala Demková.



Výber témy nebol podľa riaditeľky krajskej knižnice Ivety Hurnej náhodný.



"Problematika mediálnej gramotnosti, výchovy a rozvoja kritického myslenia patrí v krajskej knižnici v Prešove medzi oblasti, ktorým sa naša organizácia venuje systematicky. V dobe, keď sa spoločnosťou šíri množstvo rôznych protikladných či zmätočných informácií, hoaxov i fake news sú knižnice a knihy dôveryhodným, no tiež trvalým zdrojom kvalitných poznatkov," zdôraznila Hurná.



Presný harmonogram dvojdňového vzdelávacieho programu a všetky dôležité informácie o podujatí sú zverejnené na webstránke krajskej knižnice.