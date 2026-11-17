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Hoci študenti FDU majú voľno, môžu na fakulte diskutovať o slobode
Súčasťou programu je Stena slobody, na ktorej môžu študenti úplne anonymne vyjadriť svoje názory, postrehy či kritiku spoločnosti, štátu alebo samotnej fakulty.
Autor TASR
Banská Bystrica 17. novembra (TASR) - Fakulta dramatických umení (FDU) Akadémie umení (AU) v Banskej Bystrici si Deň boja za slobodu a demokraciu pripomína netradičným spôsobom. Hoci dekan FDU vyhlásil na utorok 17. novembra dekanské voľno, fakulta zostala otvorená a študentom ponúka priestor na slobodné vyjadrenie, umeleckú tvorbu, filmové projekcie a diskusie. TASR o tom informoval dekan FDU AU Ľubomír Viluda.
„V tento deň neučíme o slobode, 17. novembra jej dávame priestor. Nechceme študentom slobodu iba pripomínať na prednáškach. Chceme im dať priestor, aby ju sami využili. A pokojne aj na kritiku vedenia fakulty,“ zdôraznil Viluda.
Súčasťou programu je Stena slobody, na ktorej môžu študenti úplne anonymne vyjadriť svoje názory, postrehy či kritiku spoločnosti, štátu alebo samotnej fakulty. V rámci podujatia Tri minúty bez cenzúry majú študenti priestor na vlastné vystúpenia, monológy, básne, piesne či osobné názory, ktoré sa premietnu v kinosále.
Program dopĺňa premietanie slovenského filmu Kandidát ako aj viac ako päťhodinový archívny dokument Českej televízie Jak šly dějiny - Sametová revoluce, ktorý približuje autentické udalosti novembra 1989. Vo veľkom divadelnom štúdiu sa koná aj diskusia Rozhovory s Havranom, ktorú organizuje Fakulta výtvarných umení AU.
„Sedemnásty november nám pripomína, že sloboda nie je samozrejmosťou a že práve študenti dokážu meniť svet. V roku 1989 to dokázali aj bez sociálnych sietí, čo je z dnešného pohľadu takmer neuveriteľné,“ pripomenul Viluda.
„V tento deň neučíme o slobode, 17. novembra jej dávame priestor. Nechceme študentom slobodu iba pripomínať na prednáškach. Chceme im dať priestor, aby ju sami využili. A pokojne aj na kritiku vedenia fakulty,“ zdôraznil Viluda.
Súčasťou programu je Stena slobody, na ktorej môžu študenti úplne anonymne vyjadriť svoje názory, postrehy či kritiku spoločnosti, štátu alebo samotnej fakulty. V rámci podujatia Tri minúty bez cenzúry majú študenti priestor na vlastné vystúpenia, monológy, básne, piesne či osobné názory, ktoré sa premietnu v kinosále.
Program dopĺňa premietanie slovenského filmu Kandidát ako aj viac ako päťhodinový archívny dokument Českej televízie Jak šly dějiny - Sametová revoluce, ktorý približuje autentické udalosti novembra 1989. Vo veľkom divadelnom štúdiu sa koná aj diskusia Rozhovory s Havranom, ktorú organizuje Fakulta výtvarných umení AU.
„Sedemnásty november nám pripomína, že sloboda nie je samozrejmosťou a že práve študenti dokážu meniť svet. V roku 1989 to dokázali aj bez sociálnych sietí, čo je z dnešného pohľadu takmer neuveriteľné,“ pripomenul Viluda.