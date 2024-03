Hodinu Zeme si pripomenú zhasnutím v troch mestách Trnavského kraja

Trnava 21. marca (TASR) - Tri mestá v Trnavskom kraji sa pripoja v sobotu (23. 3.) k aktivite Hodina Zeme, keď vypínajú osvetlenia svojich pamiatok ako symboliku viery v pozitívnu zmenu pre planétu. Vypnutie plánujú v Trnave, Piešťanoch a Senici, informovali o tom samosprávy.



Mesto Trnava sa pripojí k tohtoročným 60 minútam venovaným Zemi zhasnutím osvetlenia historickej mestskej veže a unikátnej Katedrály sv. Jána Krstiteľa od 20.30 do 21.30 h. V Piešťanoch sa do tmy na ten čas ponorí jeho dominanta, národná kultúrna pamiatka Kolonádový most ponad rieku Váh. V Senici bude vypnuté vonkajšie osvetlenie Múzea Senica, tam sa však radnica rozhodla ponechať ho neosvetlené po celú noc zo soboty na nedeľu (24. 3.).



Vypnutie svetiel na jednu hodinu je poznávacím znakom celosvetovej kampane, ktorú od roku 2007 organizuje medzinárodná organizácia Svetový fond na ochranu prírody (WWF). Zhasnutie je symbolické, zapája sa doň viac ako 190 krajín sveta.