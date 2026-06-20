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Hodiny v doline Banskej Hodruše sa ozývajú vďaka ich správcovi
Tento stroj je dodnes ručne naťahovaný, a teda na to, aby mohol fungovať, je podľa Fridricha potrebné každý deň prísť do veže a natiahnuť ho.
Autor TASR
Hodruša-Hámre 20. júna (TASR) - Úzkou dolinou v srdci Banskej Hodruše sa dennodenne ozývajú hodiny a zvony miestneho Kostola sv. Mikuláša a tiež unikátnej Klopačky, ktorá sa môže pochváliť netypickým ciferníkom s jednou ručičkou. Tieto technické pamiatky sa ozývajú miestnym, ale aj návštevníkom obce Hodruša-Hámre v okrese Žarnovica vďaka ich správcovi Petrovi Fridrichovi, ktorý sa o hodiny dennodenne stará.
S touto netypickou záľubou, ktorú robí dodnes ako dobrovoľník, začal Fridrich už pred 16-timi rokmi, kedy spojazdnil hodiny Klopačky. V roku 2016 si však pripísal zásluhu aj na spojazdnení historického kovaného hodinového stroja v Kostole sv. Mikuláša, ktorý pochádza ešte z polovice 18. storočia, a ktorý tu bol po zakúpení za cenu starého železa osadený v 30. rokoch minulého storočia.
Tento stroj je dodnes ručne naťahovaný, a teda na to, aby mohol fungovať, je podľa Fridricha potrebné každý deň prísť do veže a natiahnuť ho. A tak každý deň po práci smerujú jeho kroky najprv k jednej a potom k druhej pamiatke, kde po výstupe strmými schodmi hodiny ručne naťahuje. Nejde pritom o žiadnu ľahkú prácu, ručne musí natiahnuť niekoľko kamenných závaží na konopných lanách, ktoré svojou tiažou poháňajú mechanizmus hodinového stroja. Ako uviedol, túto povinnosť si splní za každého počasia, či svieti slnko alebo vonku leje a sneží. Ak náhodou musí pracovne odcestovať, o ich natiahnutie sa postarajú jeho známi.
V tomto roku navyše Fridrich obnovil aj tri ciferníky na kostolnej veži, ktoré pochádzali ešte z 90. rokov minulého storočia. Keďže z archívnych fotografií vedel, ako pôvodné ciferníky vyzerali a navyše objavil aj dva páry pôvodných ručičiek, rozhodol sa ciferníky obnoviť a prinavrátiť im ich pôvodnú historickú podobu. Na vežu tak pred časom osadili tri nové ciferníky s priemerom približne 1,8 metra, ktoré sú replikou pôvodných hodín. Čierne ciferníky zdobia pozlátené číslice, štylizovaná hviezda uprostred a ručičky. Tie zdobí na jednej strane kosák mesiaca a na druhej strane hrot v podobe zoskupenia troch sĺnc.
„Jediný rozdiel oproti tým pôvodným ciferníkom je v tom, že na tých pôvodných ciferníkoch bola hodinová ručička dlhšia ako minútová. V tom čase to bolo bežné, pretože v polovici 18. storočia ani vreckové hodinky neboli bežná vec, takže ľudia sa museli orientovať pomocou hodín na veži a z väčšej vzdialenosti bol dôležitejší údaj o hodinách, ktorý ukazovala dlhšia ručička,“ priblížil Fridrich s tým, že dnes by už takéto zobrazenie bolo pre mnohých ľudí mätúce. Preto je už v súčasnosti na ciferníkoch dlhšia minútová ručička tak, ako je to bežné.
S touto netypickou záľubou, ktorú robí dodnes ako dobrovoľník, začal Fridrich už pred 16-timi rokmi, kedy spojazdnil hodiny Klopačky. V roku 2016 si však pripísal zásluhu aj na spojazdnení historického kovaného hodinového stroja v Kostole sv. Mikuláša, ktorý pochádza ešte z polovice 18. storočia, a ktorý tu bol po zakúpení za cenu starého železa osadený v 30. rokoch minulého storočia.
Tento stroj je dodnes ručne naťahovaný, a teda na to, aby mohol fungovať, je podľa Fridricha potrebné každý deň prísť do veže a natiahnuť ho. A tak každý deň po práci smerujú jeho kroky najprv k jednej a potom k druhej pamiatke, kde po výstupe strmými schodmi hodiny ručne naťahuje. Nejde pritom o žiadnu ľahkú prácu, ručne musí natiahnuť niekoľko kamenných závaží na konopných lanách, ktoré svojou tiažou poháňajú mechanizmus hodinového stroja. Ako uviedol, túto povinnosť si splní za každého počasia, či svieti slnko alebo vonku leje a sneží. Ak náhodou musí pracovne odcestovať, o ich natiahnutie sa postarajú jeho známi.
V tomto roku navyše Fridrich obnovil aj tri ciferníky na kostolnej veži, ktoré pochádzali ešte z 90. rokov minulého storočia. Keďže z archívnych fotografií vedel, ako pôvodné ciferníky vyzerali a navyše objavil aj dva páry pôvodných ručičiek, rozhodol sa ciferníky obnoviť a prinavrátiť im ich pôvodnú historickú podobu. Na vežu tak pred časom osadili tri nové ciferníky s priemerom približne 1,8 metra, ktoré sú replikou pôvodných hodín. Čierne ciferníky zdobia pozlátené číslice, štylizovaná hviezda uprostred a ručičky. Tie zdobí na jednej strane kosák mesiaca a na druhej strane hrot v podobe zoskupenia troch sĺnc.
„Jediný rozdiel oproti tým pôvodným ciferníkom je v tom, že na tých pôvodných ciferníkoch bola hodinová ručička dlhšia ako minútová. V tom čase to bolo bežné, pretože v polovici 18. storočia ani vreckové hodinky neboli bežná vec, takže ľudia sa museli orientovať pomocou hodín na veži a z väčšej vzdialenosti bol dôležitejší údaj o hodinách, ktorý ukazovala dlhšia ručička,“ priblížil Fridrich s tým, že dnes by už takéto zobrazenie bolo pre mnohých ľudí mätúce. Preto je už v súčasnosti na ciferníkoch dlhšia minútová ručička tak, ako je to bežné.