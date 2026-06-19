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HODNOTENIE VER: Univerzita Komenského zaznamenala nárast
Hodnotenie VER 2026, ktoré realizovalo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, posudzovalo tvorivé výstupy, spoločenský dosah výskumu a kvalitu tvorivého prostredia.
Autor TASR
Bratislava 19. júna (TASR) - Univerzita Komenského (UK) v Bratislave zaznamenala v periodickom hodnotení VER 2026 nárast o 145 percent v porovnaní s predchádzajúcim hodnotením z roku 2022. Medzi oblasti, v ktorých univerzita dosiahla výrazné zlepšenie kvality výstupov, patria najmä právo, psychológia, ako aj lekárske, farmaceutické a prírodné vedy. TASR o tom informovala hovorkyňa UK Eva Kopecká.
„Výsledky hodnotenia VER 2026 sú potvrdením, že Univerzita Komenského patrí medzi kľúčové piliere slovenskej vedy. Vnímame ich ako ocenenie práce našich vedkýň, vedcov, ale aj ako záväzok ďalej posilňovať kvalitu výskumu, jeho spoločenský dosah a medzinárodnú spoluprácu,“ uviedol rektor UK Marek Števček.
Hovorkyňa vyzdvihla, že v novom hodnotiacom kritériu VER 2026 - spoločenský a aplikačný dosah výskumu - získalo prepojenie univerzitného výskumu lekárskych fakúlt a Farmaceutickej fakulty UK s nemocničnou praxou najvyššie známky od zahraničných expertov. Vysokú úroveň vedeckej činnosti a výskumného prostredia podľa nej potvrdila aj Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK. Ako priblížila, tá získala najviac bodov za excelentnosť v kategórii vedeckých publikácií, kde viac ako 50 percent prác dosiahlo najvyšší medzinárodný štandard, a zároveň uspela vďaka silným doktorandským školám.
„Výsledky hodnotenia jasne dokazujú, že sila našich fakúlt nespočíva len v samotnom objeme špičkových publikácií, ale predovšetkým v hmatateľnom prínose pre spoločnosť. Ukazuje sa, že vysoká kvalita nášho akademického prostredia nám umožňuje efektívne zapájať mladých výskumníkov a výskumníčky do medzinárodných projektov už počas štúdia a úspešne tak prepájať špičkovú vedu s výchovou novej generácie expertov,“ zhodnotil prorektor UK pre vedu a doktorandské štúdium Jozef Masarik.
Hodnotenie VER 2026, ktoré realizovalo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, posudzovalo tvorivé výstupy, spoločenský dosah výskumu a kvalitu tvorivého prostredia. Do hodnotenia sa zapojilo 169 nezávislých zahraničných expertov z 23 krajín, ktorí hodnotili slovenské verejné vysoké školy a verejné výskumné inštitúcie.
„Výsledky hodnotenia VER 2026 sú potvrdením, že Univerzita Komenského patrí medzi kľúčové piliere slovenskej vedy. Vnímame ich ako ocenenie práce našich vedkýň, vedcov, ale aj ako záväzok ďalej posilňovať kvalitu výskumu, jeho spoločenský dosah a medzinárodnú spoluprácu,“ uviedol rektor UK Marek Števček.
Hovorkyňa vyzdvihla, že v novom hodnotiacom kritériu VER 2026 - spoločenský a aplikačný dosah výskumu - získalo prepojenie univerzitného výskumu lekárskych fakúlt a Farmaceutickej fakulty UK s nemocničnou praxou najvyššie známky od zahraničných expertov. Vysokú úroveň vedeckej činnosti a výskumného prostredia podľa nej potvrdila aj Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK. Ako priblížila, tá získala najviac bodov za excelentnosť v kategórii vedeckých publikácií, kde viac ako 50 percent prác dosiahlo najvyšší medzinárodný štandard, a zároveň uspela vďaka silným doktorandským školám.
„Výsledky hodnotenia jasne dokazujú, že sila našich fakúlt nespočíva len v samotnom objeme špičkových publikácií, ale predovšetkým v hmatateľnom prínose pre spoločnosť. Ukazuje sa, že vysoká kvalita nášho akademického prostredia nám umožňuje efektívne zapájať mladých výskumníkov a výskumníčky do medzinárodných projektov už počas štúdia a úspešne tak prepájať špičkovú vedu s výchovou novej generácie expertov,“ zhodnotil prorektor UK pre vedu a doktorandské štúdium Jozef Masarik.
Hodnotenie VER 2026, ktoré realizovalo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, posudzovalo tvorivé výstupy, spoločenský dosah výskumu a kvalitu tvorivého prostredia. Do hodnotenia sa zapojilo 169 nezávislých zahraničných expertov z 23 krajín, ktorí hodnotili slovenské verejné vysoké školy a verejné výskumné inštitúcie.