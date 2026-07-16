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Hodruša-Hámre upozorňuje na zákaz voľného pohybu psov v okolí tajchov
Okrem toho sú v okolí týchto vôd osadené tabuľky, ktoré vymedzujú tzv. zákazové zóny.
Autor TASR
Hodruša-Hámre 16. júla (TASR) - Na tajchoch v katastri obce Hodruša-Hámre v okrese Žarnovica platí zákaz voľného pohybu psov. V súvislosti s kúpacou sezónou na to upozornila tunajšia samospráva s tým, že obmedzenia sa týkajú Dolnohodrušského, Hornohodrušského tajchu a tajchu Kopanice.
Obec na svojej internetovej stránke upozorňuje, že jazerá sa nachádzajú v katastri obce, a tak sa na toto územie vzťahujú všeobecne záväzné nariadenia. „V prvom rade ide o zákaz voľného pohybu psa v okolí tajchov, a to celoročne a celoplošne,“ uviedla samospráva.
Okrem toho sú v okolí týchto vôd osadené tabuľky, ktoré vymedzujú tzv. zákazové zóny. V praxi to znamená, že od 1. mája do konca októbra je v týchto miestach vstup psa do vody zakázaný. Na iných miestach je vstup psa do vody možný len za prítomnosti jeho majiteľa alebo iného sprievodu.
Na Dolnohodrušskom tajchu platí zákaz na celej hrádzi, rovnako tak aj na tajchu v Kopaniciach. Na Hornohodrušskom tajchu platí zákazová zóna pre celú pláž od cesty až po vstup zo schodov na druhej strane. Obec v tejto súvislosti žiada, aby majitelia psov pokyny rešpektovali, v opačnom prípade sa dopúšťajú priestupku, za ktorý môžu byť sankcionovaní.
Obec na svojej internetovej stránke upozorňuje, že jazerá sa nachádzajú v katastri obce, a tak sa na toto územie vzťahujú všeobecne záväzné nariadenia. „V prvom rade ide o zákaz voľného pohybu psa v okolí tajchov, a to celoročne a celoplošne,“ uviedla samospráva.
Okrem toho sú v okolí týchto vôd osadené tabuľky, ktoré vymedzujú tzv. zákazové zóny. V praxi to znamená, že od 1. mája do konca októbra je v týchto miestach vstup psa do vody zakázaný. Na iných miestach je vstup psa do vody možný len za prítomnosti jeho majiteľa alebo iného sprievodu.
Na Dolnohodrušskom tajchu platí zákaz na celej hrádzi, rovnako tak aj na tajchu v Kopaniciach. Na Hornohodrušskom tajchu platí zákazová zóna pre celú pláž od cesty až po vstup zo schodov na druhej strane. Obec v tejto súvislosti žiada, aby majitelia psov pokyny rešpektovali, v opačnom prípade sa dopúšťajú priestupku, za ktorý môžu byť sankcionovaní.