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Hodruša-Hámre: V lyžiarskom stredisku sú na sezónu pripravení
V stredisku ležiacom v Štiavnických vrchoch zásadné novinky na novú sezónu nechystajú, ceny skipasov sa nemenia.
Autor TASR
Hodruša-Hámre 16. novembra (TASR) - Na blížiacu sa lyžiarsku sezónu sa pripravujú aj v nižšie položených strediskách v okrese Žarnovica. V lyžiarskom stredisku Salamandra Resort v obci Hodruša-Hámre už majú techniku na zasnežovanie pripravenú, čakajú len na ochladenie.
Ako priblížil technický manažér strediska Peter Klauz, aktuálne prebieha v stredisku pred začiatkom sezóny štandardná údržba a príprava. Na zasnežovanie sú pripravení a čakajú, kedy im to poveternostné podmienky umožnia. „Budeme sa snažiť vyrobiť sneh čo najrýchlejšie, aby sme čo najrýchlejšie otvorili,“ poznamenal s tým, že ideálne by bolo, keby sa stredisko podarilo otvoriť počas vianočných sviatkov.
V stredisku ležiacom v Štiavnických vrchoch zásadné novinky na novú sezónu nechystajú, ceny skipasov sa nemenia. „Robili sme len kozmetické úpravy, ceny sme v zásade nezvyšovali, aj keď sú tie vstupy z roka na rok vyššie,“ poznamenal Klauz. Rovnako chystajú niekoľko tematických podujatí, na ktoré sú návštevníci zvyknutí aj z minulých rokov.
Minuloročná sezóna bola v stredisku podľa jeho slov dobrá aj napriek nie veľmi skorému začiatku. Lyžovať sa tu začalo až začiatkom januára. „Do poslednej chvíle sme nevedeli zjazdovku dosnežiť, keďže máme sedačkovú lanovku a potrebujeme zasnežiť 1300 metrov, bolo to ťažké spraviť,“ dodal.
Ako priblížil technický manažér strediska Peter Klauz, aktuálne prebieha v stredisku pred začiatkom sezóny štandardná údržba a príprava. Na zasnežovanie sú pripravení a čakajú, kedy im to poveternostné podmienky umožnia. „Budeme sa snažiť vyrobiť sneh čo najrýchlejšie, aby sme čo najrýchlejšie otvorili,“ poznamenal s tým, že ideálne by bolo, keby sa stredisko podarilo otvoriť počas vianočných sviatkov.
V stredisku ležiacom v Štiavnických vrchoch zásadné novinky na novú sezónu nechystajú, ceny skipasov sa nemenia. „Robili sme len kozmetické úpravy, ceny sme v zásade nezvyšovali, aj keď sú tie vstupy z roka na rok vyššie,“ poznamenal Klauz. Rovnako chystajú niekoľko tematických podujatí, na ktoré sú návštevníci zvyknutí aj z minulých rokov.
Minuloročná sezóna bola v stredisku podľa jeho slov dobrá aj napriek nie veľmi skorému začiatku. Lyžovať sa tu začalo až začiatkom januára. „Do poslednej chvíle sme nevedeli zjazdovku dosnežiť, keďže máme sedačkovú lanovku a potrebujeme zasnežiť 1300 metrov, bolo to ťažké spraviť,“ dodal.