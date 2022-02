Z Mayer šachty v Hodruši-Hámroch má byť montánne múzeum

Hodruša-Hámre 21. februára (TASR) – V Hodruši-Hámroch v okrese Žarnovica pripravujú projekt rekonštrukcie starej Mayer šachty a jej premenu na montánne múzeum. Žiadosť o grant na dofinancovanie projektovej dokumentácie podala tamojšia obecná samospráva na Ministerstvo kultúry SR.



„My sme už v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave a s odborníkom na bane a ich históriu v Hodruši-Hámroch Richardom Kaňom urobili pred časom prieskum a zhotovili podklady, ktoré slúžia ako podpora pre našu žiadosť,“ uviedol pre TASR starosta Jozef Uram.



Mayer šachta bola kedysi súčasťou Dolnohodrušského banského závodu. Jej hĺbka je 108 metrov. Pôvodnú šachtu začali hĺbiť ešte v roku 1805. Areál tvoria dva objekty – menšia strojovňa a samotná budova šachty s ťažnou vežou, ktorú vyrobili železiarne v Podbrezovej v 20. rokoch minulého storočia. Elektrický ťažný stroj bol vyrobený továrňou Karola Kachelmana vo Vyhniach v roku 1908. Komplex okolo šachty Mayer predstavuje najzachovalejšie ťažné zariadenie z prvej polovice 20. storočia v štiavnickej oblasti nenarušené výraznejšími dodatočnými prestavbami. Aj preto je národnou kultúrnou pamiatkou a celý areál bol zapísaný do zoznamu súčastí svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.



„Na prízemí šachty s ťažobnou vežou by malo byť spomínané múzeum zamerané na montánnu turistiku a na poschodí spoločenská miestnosť, ktorou obec doteraz nedisponuje,“ priblížil zámer Uram. Náklady na rekonštrukciu odhaduje na takmer jeden milión eur.



Obec Hodruša-Hámre, podobne ako susedná Banská Štiavnica či Kremnica, je jedným zo slovenských miest, kde sa v minulosti vo veľkom dolovali rudy s obsahom vzácnych kovov. V súčasnosti je táto obec jedinou na Slovensku, kde pretrváva ťažba rúd s obsahom zlata.