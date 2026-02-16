< sekcia Regióny
Hojsík: Zemplínčania sa môžu pripojiť k žalobe pre kontamináciu PCB
Hojsík uviedol, že do pripravovanej žaloby sa môžu zapojiť obyvatelia a vlastníci nehnuteľností z regiónu okolo Strážskeho a Michaloviec, ktorý patrí medzi najviac kontaminované oblasti PCB.
Autor TASR
Strážske 16. februára (TASR) - Ku kolektívnej žalobe voči štátu v súvislosti so znečistením regiónu toxickými polychlórovanými bifenylmi (PCB) sa môžu obyvatelia Zemplína pripojiť do konca apríla. V Strážskom to v pondelok oznámil podpredseda Európskeho parlamentu Martin Hojsík (PS), ktorý iniciatívu zastrešuje. Žaloba má umožniť obyvateľom najviac zasiahnutých oblastí domáhať sa odškodnenia za dlhodobé poškodzovanie zdravia, znižovanie hodnoty majetku či obmedzenia pri hospodárení.
„Štát vás tu vyzýva, aby ste nekonzumovali napríklad vajíčka z domáceho chovu. A to sú veci, ktoré vám vlastne znižujú kvalitu života aj hodnotu vášho majetku. Nečinnosť štátu tu ničí zdravie ľudí a znižuje hodnotu ich majetku, a to má byť kompenzované,“ uviedol.
Právnu analýzu, podľa ktorej je možné v slovenskom právnom prostredí žalovať štát aj súkromné subjekty za vzniknuté škody, pripravili expertky z Trnavskej univerzity. Išlo by podľa Hojsíka o prvý takýto prípad na Slovensku. „Aj vďaka tomu sme mohli mať túto analýzu a vďaka tomu bol vypracovaný návrh žaloby, že sú rozsiahle vedecké štúdie, ktoré skúmali dlhodobý vplyv na celú populáciu. Toto je miesto, ktoré je na svete najviac kontaminované PCB,“ dodal.
Hojsík uviedol, že do pripravovanej žaloby sa môžu zapojiť obyvatelia a vlastníci nehnuteľností z regiónu okolo Strážskeho a Michaloviec, ktorý patrí medzi najviac kontaminované oblasti PCB. Prihlásenie prebieha prostredníctvom jednoduchého formulára na jeho webovej stránke a právne zastupovanie má byť pre záujemcov bezplatné. Uviedol, že doteraz sa pripojilo niekoľko desiatok ľudí.
Polychlórované bifenyly sa začali v bývalom štátnom podniku Chemko vyrábať v roku 1959. Po ukončení výroby v roku 1984 zostalo množstvo PCB látok uskladnených v rôznych častiach areálu bývalého podniku. Zlým skladovaním sa množstvo látok dostalo aj do okolitej prírody. Výsledky ukázali aj vysoké koncentrácie týchto látok u rýb v okolitých vodách.
