Hokejisti Skokan a Haščák žiadajú primátora Popradu o presun MsZ

Poprad 2. decembra (TASR) - Dvaja profesionálni hokejisti Dávid Skokan a Marcel Haščák, ktorí sa stali mestskými poslancami v Poprade, žiadajú primátora Antona Danka o presunutie piatkových termínov mestského zastupiteľstva (MsZ). V otvorenom liste, ktorý vo štvrtok (1. 12.) odovzdali na podateľni mestského úradu, okrem iného uvádzajú, že vzdanie sa mandátu situáciu nevyrieši a toto odporúčanie zo strany primátora považujú za bezočivé.



Problém v mestskom parlamente vznikol po tom, ako sa v piatok 25. novembra konalo najprv slávnostné a v popoludňajších hodinách aj prvé pracovné rokovanie. Popoludní však okrem dvoch hokejistov v poslaneckých laviciach chýbali aj František Majerský, Igor Wzoš, Jozef Košický, Slavomír Božoň, Helena Mezenská, Patrícia Bujňáková a Martin Baloga. MsZ tak prvýkrát v histórii nebolo schopné uznášania.



"Nikdy by som neočakával, že niekto si predstavuje prácu v prospech mesta práve takto. Som presvedčený, že takúto politickú vojnu v zastupiteľstve si Popradčania počas volieb i po nich určite neželali. Každý súdny človek vie, v akom ťažkom období sa ocitli samosprávy a práve preto očakáva zo strany volených funkcionárov konštruktívnu spoluprácu s maximálnym nasadením," uviedol po rokovaní primátor. Na sociálnej sieti vyzval všetkých poslancov, ktorí nie sú schopní venovať sa Popradčanom a mestu na 100 percent, aby zvážili svoje ďalšie pôsobenie v MsZ a prenechali mandát iným.



"Ako mladí a úplne neskúsení komunálni politici sa domnievame, že primátor by sa mal snažiť o zvolávanie zastupiteľstva v takých termínoch, keď sa poslanci na ňom budú môcť zúčastniť a nie v tom jedinom možnom čase týždňa, keď veľmi dobre vie, že sa na ňom zúčastniť nemôžu. Stále veríme, že tvrdošijné trvanie na piatkových termínoch zastupiteľstiev je len nejakým nedorozumením a nie zlomyseľnosťou," uvádza sa v otvorenom liste hokejistov, z ktorých jeden pôsobí v Bratislave a druhý hrá za domáci klub.



Upozorňujú, že športovec je povolanie ako každé iné a cítia veľkú zodpovednosť voči občanom, ktorí im dali svoj hlas. "V žiadnom prípade ich nemienime sklamať a hodiť ich hlasy do koša. Nesieme však zodpovednosť za všetkých aj tých, ktorí nám hlas nedali," dodávajú poslanci a primátora žiadajú, aby zastupiteľstvo zvolával v termínoch, ako to bolo zvykom v posledných rokoch. "Ideme do ťažkých čias, nie je priestor na likvidáciu opozície, nastal čas spolupracovať," uzatvárajú hokejisti.



TASR oslovila so žiadosťou o reakciu aj mesto Poprad, zatiaľ však nereagovalo.