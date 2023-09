Hokejová akadémia v Trnave sa posunula bližšie k výstavbe

Trnava 6. septembra (TASR) – V závere roka 2025 by mala byť dostavaná Hokejová akadémia v Trnave, ktorá sa bude venovať výchove športových talentov Trnavského kraja. Krajské zastupiteľstvo na svojom stredajšom zasadnutí schválilo vzatie úveru na budovanie športovej infraštruktúry, okrem akadémie je v ňom zahrnutá suma aj na ďalšie projekty. Hokejová akadémia je v štádiu pred vyhlásením verejnej súťaže na realizátora stavby.



Trnavský samosprávny kraj (TTSK) a Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) podpísali memorandum o spolupráci pri vybudovaní stredoškolskej hokejovej akadémie v roku 2020. Memorandum o spolupráci na rozvoji hokejovej infraštruktúry a hokeja spolu s mestom signovali ich zástupcovia ešte v roku 2018. Predseda SZĽH Miroslav Šatan na stredajšom rokovaní poslancov TTSK uviedol, že je záujem vybudovať hokejovú akadémiu v každom kraji, no postupom času sa ukazuje, že niekde je k realizácii ešte ďaleko. "Začiatkom budúceho roka by mala byť otvorená v Trenčíne a o niečo neskôr v Poprade. Je veľká šanca, že Trnava bude tretia," uviedol.



Predseda TTSK Jozef Viskupič informoval, že celkové náklady na výstavbu haly by mali dosiahnuť výšku zhruba 16 miliónov eur. Z nich bude 14 miliónov eur z úveru od National Development Fund II., ktorý poslanci na zasadnutí odsúhlasili, zostávajúcu sumu by mal poskytnúť rezort financií.



Projekt pripravuje Architectural & Building Management, architekt Ján Tvrdoň povedal, že spojenie športoviska a výučbovej časti, pozostávajúcej z piatich tried a zázemia, je u nás unikátne. "Je to jedna z prvých hál, kde prichádza k takejto kombinácii. Výzvou okrem toho bolo celý objekt umiestniť na nezastavaný pozemok dvoch susediacich stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK v susedstve obytného súboru Prednádražie," povedal. Hala bude energeticky efektívna podľa súčasných požiadaviek. "Bude vyrábať ľad technológiou, ktorá vytvorí teplo v minulosti považované za odpadové. Dnes ho vieme zužitkovať na ohrev vykurovania alebo vody," opísal. Budova bude mať zelenú strechu a fotovoltické panely. Fasáda celej haly zohľadňuje svoje okolie.